Elektriği en çok bu saatte tükettik

Türkiye'de dün günlük bazda 780 bin 940 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 895 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 445 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 380 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 780 bin 940 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 791 bin 895 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 195 bin 376 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 172 bin 423 megavatsaat ile doğal gaz ve 135 bin 405 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 1931 megavatsat elektrik ihracatı, 12 bin 886 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.