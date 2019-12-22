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Kartopu oynamak için okul müdürüne mektup yazdılar

Van'ın Edremit ilçesinde kar yağışı esnasında kartopu oynamak isteyen minik öğrenciler, dışarıya çıkmak için izin alamayınca çareyi okul müdürüne mektup yazmakta buldu.
 22 Aralık 2019 09:46
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Kartopu oynamak için okul müdürüne mektup yazdılar

Van'ın Edremit ilçesinde kar yağışı esnasında kartopu oynamak isteyen minik öğrenciler, dışarıya çıkmak için izin alamayınca çareyi okul müdürüne mektup yazmakta buldu.

Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi'ndeki (Yeni TOKİ) Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerinden Fatma Betül Kısacık ile Hilal Sular'ın okulda kartopu oynamak için başvurdukları yol gülümsetti. Mevsimin ilk kar yağışı esnasında Kazım Karabekir İlkokulu yönetimi, öğrencilerin hasta olma endişesi nedeniyle teneffüslerde dışarı çıkışlarını engelledi. Bunun üzerine 2. sınıf öğrencileri Fatma Betül Kısacık ve Hilal Sular, arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkmak için izin alamadı. Minik öğrenciler bu durumu kabullenmeyerek, kartopu oynama hayallerini gerçekleştirmek için okul müdürüne resimli bir mektup yazdı. Öğrenciler, yazdıkları mektubu güvenlik görevlisinin yardımıyla okul müdürüne ulaştırdı. Öğrencilerin yazdığı mektuptan etkilenen okul müdürü, mektupları mesajla diğer personellerle de paylaştı. Afacan öğrencilerin isteğini yerine getiren okul yönetimi, öğretmenlerin gözetiminde öğrencilere karda oynama izni verdi. Öğrencilerin okul müdürüne gönderdiği mektuplar, 'İletişimin Gücü' başlığıyla sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

"Çocuk olsanız anlarsınız"

Minik öğrenciler, okul müdürüne gönderdikleri mektupta, "Müdürüm ne olur okulun kapısını açın. Tamam, siz açtınız ama güvenlikçi abla açmıyor. Kaç teneffüs bekledik, ama hayalimiz boşuna. Müdürüm siz çok iyisiniz. Hevesimizi bilseniz çok üzülürsünüz. Siz de çocuk olsanız anlarsınız. Ne olur dış kapıyı açın. Sizi çok seviyorum, canım müdürüm" ifadelerine yer verdi.

"Müdürümüz bize kıyamadı"

İHA muhabirine konuşan 2. sınıf öğrencisi Fatma Betül Kısacık, karda oyun oynayamadıkları için çok üzüldüklerini belirtti. Sınıfta otururken arkadaşıyla okul müdürüne mektup yazma kararı aldıklarını ifade eden Fatma Betül, "Yazdığımız mektubu müdürümüze ulaştırdık. Mektuptan sonra müdürümüz bize kapıları açtı. Kapıların açılması için o anki duygularımızı yazmıştık. Bu mektubu okuyan müdürümüz bize kıyamadı. Kapıların açılmasıyla arkadaşlarımızla birlikte karda oyunlar oynadık. Kartopu oynadık, kardan adam yaptık. Karla oynamak bütün çocukların hayalidir. Biz de dışarı çıkmak için böyle bir yola başvurduk" dedi.

"Çok güzel bir duyguydu"

Yazdıkları mektupla okul müdüründen izni kopardıklarını ve karda doyasıya eğlendiklerini dile getiren Hilal Sular isimli minik öğrenci de, "Kar yağışından sonra oyun oynamak istedik, ama kapılar açık değildi. Sonra mektup yazma kararı aldık. Mektuptan sonra müdürümüz oyun oynamamız için kapıları açtı. Dışarıda baya oyunlar oynadık. Kartopu oynadık, sonra küçük bir kardan adam yaptık. Çok güzel bir duyguydu" diye konuştu.

"Mektupları okuyunca gülümsedik"

Çocukların hasta olma endişesi nedeniyle okul bahçesine çıkmalarını uygun görmediklerini dile getiren Okul Müdürü Lokman Keve, "Dışarıda kar yağıyordu. Çocuklarımızın sağlığı için okul bahçesine çıkarmayı uygun görmedik. Bunun üzerine iki öğrencimiz güvenlik personeliyle birlikte yazmış oldukları mektupları bana ilettiler. Mektupları okuyunca gülümsedik. Daha sonra kendimizi sorguladık ve üzüldük. Çocuklarımızı daha iyi anlamamız ve kontrollü bir şekilde kartopu oynamaları için izin vermemiz gerektiğini düşündük. Öğrencilerimizin kararını uygun görüp, sonraki teneffüslerde kapıları açtık" şeklinde konuştu.

"Kartopu oynama şansını verdik"

Çocuklar kartopu oynarken onlara eşlik etmedikleri için üzüldüklerini ve bu konuda bir özeleştiri yaptıklarını dile getiren Keve, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iki öğrencimiz bize de örnek oldu. Mektup da 'Müdürüm siz de öğrenci oldunuz' yazmışlar. Evet, biz de öğrenci olduk. Ben de kartopu oynamayı seviyordum. Öğrencilerimizin isteklerini yerine getirdik. Tüm personellerimizle öğrencilerimizi kontrollü bir şekilde okul bahçesine çıkardık. Öğrencilerimizin talebini bu şekilde yerine getirdik."
İhlas Haber Ajansı
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