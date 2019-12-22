Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Doktorun ölümün eşiğinden mutluluğa uzanan hayatı		 
Gülerken içtiği 'bir yudum çay' hastanelik etti		 
Kalfalık ve ustalık için 142 dalda yapılan ilk e-sınav tamamlandı		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK üyesi terörist yakalandı
 22 Aralık 2019 10:52
Yazdır
Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK üyesi terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Bozova ilçesinde bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine kentteki önlemler artırıldı.

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, ilçe kırsalındaki bir mahallede yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorguya alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ ile ilk irtibatını 'menfez paşası' sağlamış
22 Aralık 2019 12:02		 Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
22 Aralık 2019 08:20
FETÖ'den gözaltına alınan 10 adliye personeli serbest
21 Aralık 2019 22:58		 FETÖ elebaşına 'İhaneti bırak teslim ol' çağrısı
21 Aralık 2019 18:31
Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
21 Aralık 2019 15:06		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde
21 Aralık 2019 13:45
Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
21 Aralık 2019 12:30		 Soylu'nun haber verdiği Kıran-11 Operasyonu başlatıldı
21 Aralık 2019 09:01
DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı
20 Aralık 2019 23:51		 FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı
20 Aralık 2019 21:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:37 - Elazığ'da sisin oluşturduğu görsel şölene ziyaretçi akını13:31 - Şırnaklı kızın hayaline 'dört yıldızlı' yardım13:26 - Mesleklerini duyanlar, ürküyor13:19 - Varto'da tandır ekmeğine erkek eli değdi13:15 - Çocukluk hayallerini cama yansıtıyor13:07 - CHP'den 'açık cezaevi' açıklaması12:57 - Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası12:47 - Tıbbi cihaz sektörü alacaklarının ödenmesini istiyor12:45 - Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor12:41 - Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili Yavaş'a talimat
12:35 - Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar12:31 - 457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık12:27 - Ilgaz Dağı'na kar yağmadı kayakçılar zor durumda kaldı12:24 - Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek12:20 - Faik Öztrak: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız12:15 - Doktorun ölümün eşiğinden mutluluğa uzanan hayatı12:09 - Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi gerçekleştirecek12:05 - Kayseri Şehir Hastanesinde hipnozla tedavi yöntemi hastalıklara çare oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!
Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi personele ödenmektedir?
En kısa sürede bütçesi görüşülen Bakanlık
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı
Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar
Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak
Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor
AYM'ye bireysel başvuru şartları değişsin önerisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaban mersini 1
3'ü bir arada 3
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
münzevi 1
mektup 1
ronaldo'nun yerden 2.56 m yükselmesi 2
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 1
keloğlan 1
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
cumartesi 2
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam