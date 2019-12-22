İstanbul'da şiddetli rüzgar bazı vapur seferlerini iptal ettirdi

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, bazı vapur seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Ulaşım için deniz yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar, karayolunu kullanmak zorunda kaldı. Boyu yaklaşık 3 metreye kadar yükselen dalgaların kıyıyı dövdüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı ve şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Beşiktaş'taki sahil kıyısında dalgaların boyu yaklaşık 3 metreye kadar yükselirken, dev dalgaların kıyıyı dövdüğü görüldü. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı şehirlerarası vapur seferleri de iptal edildi. Ulaşım için deniz yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar, iptal olan vapur seferleri nedeniyle karayolunu kullanmak zorunda kaldı.

"Hava nedeniyle seferler iptal olmuş"

Hava koşulları nedeniyle vapura binemediğini söyleyen Recep Güney, "Hava nedeniyle seferler iptal olmuş. Gezmeye gidecektik, gidemedik. Karayolunu tercih edeceğiz. Heybeliada'ya gidecektik. Hava koşullarından dolayı planımızı iptal ettik" dedi.

İbrahim Teyena ise, "Gezmek için adalara gidecektik. Hava koşulları nedeniyle vapurlar iptal oldu. Biz de karayoluyla başka bir yere gideceğiz" şeklinde konuştu.