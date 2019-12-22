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Otomotiv pazarının yılı 500 binin altında kapatması bekleniyor

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün: 2018 yılı ve 2019 yılı olarak baktığımız zaman bulunmamız gereken yerden çok uzağız. Ama yine de olumlu bakıyoruz resme. Yılın bitmesine 2 hafta kaldı. Bu 2 hafta içinde büyük bir değişiklik olmayacak, dolayısıyla yılı 500 binin altında kapatacağız
 22 Aralık 2019 11:05
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Otomotiv pazarının yılı 500 binin altında kapatması bekleniyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "2018 yılı ve 2019 yılı olarak baktığımız zaman bulunmamız gereken yerden çok uzağız. Ama yine de olumlu bakıyoruz resme. Yılın bitmesine 2 hafta kaldı. Bu 2 hafta içinde büyük bir değişiklik olmayacak, dolayısıyla yılı 500 binin altında kapatacağız." dedi.

Yenigün, AA muhabirinin, Türkiye otomotiv sektöründeki gelişmeler ve 2020 beklentilerine ilişkin sorularını yanıtladı.

2018 yılı ve 2019 yılı olarak bakıldığı zaman bulunmaları gereken yerden çok uzakta olduklarını ifade eden Yenigün, "Ama yine de olumlu bakıyoruz resme. Yılın bitmesine 2 hafta kaldı. Bu 2 hafta içinde büyük bir değişiklik olmayacak, dolayısıyla yılı 500 binin altında kapatacağız." dedi.

Bu rakamın 2017'nin 1 milyonuna göre yarı yarıya düşmüş bir pazar anlamına geldiğine işaret eden Yenigün, "2020 yılında bir miktar kıpırdanma bekliyoruz. Umarım yüzde 20 veya üstünde bir kıpırdanma olur, yani 600 binler telaffuz edilir." şeklinde konuştu.

- "Esas enerjiyi ihracat tarafından alıyoruz"

Haydar Yenigün, ihracat tarafında ise işlerin daha iyi gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İhracat tarafında neyse ki iyi gidiyoruz. Esas enerjiyi oradan alıyoruz. Ancak orada da Avrupa'da bir miktar duraklama var. Negatif faizlerin etkisiyle bir miktar açılsa bile işler hala durağanlık var. Hatta bazı ülkelerde yüzde 4-6 seviyesinde gerilemeler var. Bütün bunları izliyoruz ama tabii yapabileceklerimiz sınırlı, Türkiye'deki iç pazarın düzelmesi lazım. Bir yandan da ihracatın onu kompanse etmesini sürdürmemiz lazım. Bütün bunlara baktığımız zaman 2020, yine 2017'den uzak bir yıl olacak. Gelecekle ilgili planlarımızı, projelerimizi gözden geçirdiğimiz bir yıl olacak."

- "Avrupa'daki endüstride çok artış gözükmüyor"

Avrupa'daki satışlarda aylık artışa çok iyimser bakmadığını belirten Yenigün, "Çünkü bunların nedeni çeşitli konjonktürel şeyler olabiliyor. Bazı ülkelerde kayıt tarihleri vardır, bazı ülkelerde teşvikler vardır. Dolayısıyla aylık verilere değil, çeyreklere, yarıma ve tüm yıla bakmak lazım. Böyle baktığımız zaman Avrupa'daki endüstride çok artış gözükmüyor. 'Ama bu gelecek dönemde ne olur' diye ele alırsak olumlu bakıyoruz. Bir miktar düzelme olacağını düşünüyorum. Bu tamamen Avrupa'nın ekonomik motivasyonuyla, ekonomik girdileriyle alakalı... Ama her zaman Türkiye otomotiv ekonomisinin lokomotivi ihracat olmuştur. Bu yine böyle olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

- "Çalışmalarımızı ve tekliflerimizi yapıyoruz, bakanlarımızla görüşüyoruz"

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, devletin sektörü canlandırmak için bazı önlemler aldığını ancak bu önlemlerin geçici olduğunu ve esasında sisteme çok da fayda sağlamadığını söyledi.

Yenigün, sektörde yapılması gereken düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini de aktararak, şunları kaydetti:

"Belli bir dönem ÖTV-KDV, belli bir dönem faiz, belli bir dönem başka bir destek oluyor ama bunların bir süreklilik arz etmesi gerekiyor ve bir ekosistem olarak bunu düşünmek gerekiyor. Burada mesela, yıl sonu itibarıyla hurda teşviki bitiyor. Geçen sene başlamıştı. Yine yıl sonu itibarıyla faiz desteği bitiyor. Dolayısıyla sanki 1 milyonluk endüstri varmış gibi 1 Ocak 2020'den itibaren bir otomotiv endüstrisi beklentisi var maalesef. Buna karşı pek de söylenecek bir şey yok. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı ve tekliflerimizi yapıyoruz, bakanlarımızla görüşüyoruz. Umarım önümüzdeki dönemde yine teşvik edici bir mekanizma içinde satışların artmasını bekleyeceğiz."
Anadolu Ajansı
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