Milli işletim sistemi Pardus'un okullardaki etkileşimi artıyor

Milli işletim sistemi Pardus'un etkileşimli tahta arayüzünü kullanan okul sayısı her geçen gün artarken, Türkiye genelinde bu teknolojinin uygulamada olduğu derslik sayısı 35 bine ulaştı.

Pardus'u okullarda yaygınlaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) arasında yapılan anlaşma meyvelerini veriyor.

TÜBİTAK ULAKBİM bünyesindeki Pardus ekibince hayata geçirilen Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi (ETAP) kapsamında tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen teknolojiyi kullanan okul sayısı artış gösterdi.

- Yıl sonuna kadar 50 bin tahta hedefi

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, MEB bünyesindeki eğitim kurumlarında etkileşimli tahtalarda kullanılmak üzere Türk mühendislerce özel olarak tasarlanan ve kodlanan ETAP, 35 bini aşkın etkileşimli tahtada tek işletim sistemi olarak katkı sağlıyor.

Yıl sonuna kadar bu işletim sisteminin kullanıldığı tahta sayısının 50 bini bulması bekleniyor.

Öğretmenlerin sınıfta ders anlatırken ihtiyaç duyacağı tüm gereklilikler düşünülerek geliştirilen sistemde, bu ihtiyaçların en hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir panel ve metin girişi yapacak sanal bir klavye bulunuyor.

- Yeni nesil Pardus yolda

Ekranın tümü ya da bir kısmındaki bilgilerin gizlenmesini sağlayan ekran karartma özelliğinin de olduğu sistem, birden fazla tahtada çalışma imkanı sunarak öğretmenlerin ekrandaki pencerelerin konumlarını değiştirmelerine veya kapatmalarına ihtiyaç duymadan diledikleri gibi bir yerleşimde sunum yapabilmelerini ve etkileşimli tahtalardan en verimli şekilde faydalanabilmelerini sağlıyor.

Pardus yüklü etkileşimli tahtalar, Pardus'un bir başka projesi olan merkezi yönetim sistemi yazılımı LiderAhenk ile uzaktan yönetiliyor.

MEB tarafından temin edilecek yeni nesil 4K çözünürlüklü tahtalar için geliştirilecek yeni Pardus sürümüne ilişkin çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında "Danışmanlık ve Yazılım Geliştirme Hizmeti Sözleşmesi" ekim ayında imzalandı.

- İlk sürümü 2005'te çıkmıştı

Adını Anadolu parsından alan Pardus Milli İşletim Sistemi Dağıtımı Projesi'ne yönelik ilk çalışmalar 2003'te TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde başlamıştı.

Pardus Projesi 2004 yılı başında TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde oluşturulan ekiple hayata geçirilirken, uygulamanın "bilişim okur-yazarlığına sahip bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını karşılayacak" bir işletim sistemi olması hedeflendi.

1 Şubat 2005'te ilk ürün olan Pardus Çalışan CD 1.0'ın yayımlanmasının ardından, 27 Aralık 2005'te Pardus'un ilk kararlı sürümü olan Pardus 1.0 ortaya çıktı ve bu tarih Pardus'un doğum günü olarak kutlanmaya başlandı.

Pardus Projesi'nin hedefi 2012 yılı itibarıyla öncelikle kamuda açık kaynak ve özgür yazılımların yaygınlaştırılmasının sağlanması olacak şekilde güncellendi ve 2004-2011 yıllarında UEKAE bünyesinde yürütülen projenin yönetimi ULAKBİM'e devredildi.

- Dışa bağımlılığı en aza indirecek ürün hedefi

Pardus ekibi, sanayi devrimi ve Endüstri 4.0 ile birlikte tüm teknolojik alanlarda gelişimin ve ilerlemenin temeli haline gelen yazılım konusunda dışa bağımlılığı en aza indirmek için açık kaynak teknolojilere dayanan Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi Ahtapot, Merkezi Yönetim Sistemi LiderAhenk ve Kimlik Yönetim Sistemi Engerek gibi ürünlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.