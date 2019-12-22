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Talih kuşu devletin başına da konacak

Milli Piyango İdaresinin, 80 milyon liralık yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşın yanı sıra devlete de 227 milyon 729 bin 942 lira kazandıracak- Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kuruluşlar için harcanmak üzere 38 milyon 515 bin 199 lira Hazine'ye aktarılacak
 22 Aralık 2019 11:53
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Talih kuşu devletin başına da konacak

Milli Piyango İdaresinin 80 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde kamuya toplam 227 milyon 729 bin 942 liralık kaynak aktarılacak.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi için bastırılan biletlerin önemli bir kısmı satıldı. Satış işlemi, yılbaşı çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Salı günü çekiliş saatine kadar devam edecek.

Yılbaşı özel çekiliş biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 80 milyon lirası, büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 8 milyon lira ve 10 adet 1 milyon lira olacak.

Talih kuşu, yılbaşı özel çekilişinde diğer ikramiyelerle birlikte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye verecek.

Yılbaşı çekilişinde biletlerin tümünün satılması halinde, 800 milyon liralık satış geliri elde edilecek. Bu rakamın 227 milyon 729 bin 942 lirası Hazine'nin kasasına girecek. Bunun 121 milyon 349 bin 715 liralık bölümünü katma değer vergisinden oluşacak. Şans oyunları vergisi olarak da 67 milyon 865 bin 28 liralık gelir elde edilecek. Böylece devlete aktarılacak vergi geliri toplamı 189 milyon 214 bin 743 lira olacak.

Kamu payı olarak da devletin kasasına 38 milyon 515 bin 199 lira girecek. Kamu payı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu gibi kuruluşlar için harcanmak üzere Hazine'ye aktarılacak.

Vergi ve kamu payları düşünüldüğünde, devletin toplam kazancı 227 milyon 729 bin 942 lira olacak.

Yılbaşı özel çekilişi bayilere de kazandıracak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 85 milyon 935 bin 16 lira komisyon alacak.
Anadolu Ajansı
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