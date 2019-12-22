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Faik Öztrak: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal İstanbul projesinin bir felaket olduğunu belirterek projenin yapımı için alınan kredileri iktidara geldiklerinde ödemeyeceklerini belirtti
 22 Aralık 2019 12:20
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Faik Öztrak: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız

CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına katılan Öztrak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Öztrak, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Kanal İstanbul bir ucube. Proje dahi demek istemiyorum. Bir çevre faciasına yol açacak, İstanbul'u susuz bırakacak, depremi tetikleyecek gerçekten büyük bir sıkıntı.

'TAM BİR FELAKETTİR'

Bu konu tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkiye'nin Boğazlar'daki egemenliği çok zor elde edilmiştir. Lozan'dan sonra Montrö Sözleşmesi yapılmıştı, bunun yeniden tartışılmaya açılacağına dair çok ciddi iddialar vardır. Kanal İstanbul tam bir felakettir" dedi.

'PARASINI ÖDEMEYİZ'

Öztrak, "Dünyada bugün durgunluk var, alt yapı yatırımları da durdurulmuş vaziyette. Dünyanın her yerinde çok büyük iş makineleri atıl olarak duruyor. Bu iş makinelerinin sahipleri iş yapabilmek için oradan oraya koşturuyorlar. Böyle bir ucube için makinelerin kullanılması halinde biz iktidara geldiğimizde parasını ödemeyiz.

CHP bundan sonraki seçimde ittifaklarla birlikte iktidara gelecek partidir. Bu kredileri geri ödemeyiz, müteahhitlerin alacaklarını da ödemeyiz. Çok açık ve net söylüyorum ki ileride bu işler dava konusu olursa 'Daha önce bunlar söylendi, siz bunu bile bile bu işe girdiniz' denilsin diye söylüyorum" diye konuştu.
Memurlar.Net
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