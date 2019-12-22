Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Doktorun ölümün eşiğinden mutluluğa uzanan hayatı		 
Gülerken içtiği 'bir yudum çay' hastanelik etti		 
Kalfalık ve ustalık için 142 dalda yapılan ilk e-sınav tamamlandı		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor

Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayiine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün havuza çekilecek
 22 Aralık 2019 12:45
Yazdır
Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin birinci gemisi Pirireis'i havuza çekme töreni Gölcük Tersane Komutanlığında gerçekleştirilecek. Törende ayrıca 5'inci gemi Seydialireis'in ilk kaynağı da yapılacak.

Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşası öngörülüyor. Pirireis havuza çekim aşamasına gelirken, ikinci denizaltı Hızırreis'in donatımı, 3'üncü ve 4'üncü denizaltıların gövde imalatları sürüyor.

6 denizaltı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan 6 denizaltı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.

Pirireis denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilen diğer 5 denizaltı ise 2027'ye kadar hizmete alınarak donanmanın gücüne güç katacak.

Denizaltılar, 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip bulunuyor.

Dünyaca "Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor.

Birçok yerli üretici katkı veriyor

Thyssen Krupp Marine Systems ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen Yeni Tip Denizaltı Projesi, su altı teknolojileri ve denizaltı platformlarına ilişkin teknoloji transferi, altyapı geliştirme çalışmaları, teknik personel yetiştirme, ürün yerlileştirme ve sanayileşme gibi çok boyutlu hedeflerin tamamlanmasını içeren stratejik önemi haiz bir proje niteliği taşıyor.

Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, AYESAŞ'ın geliştirdiği milli sistemler kullanılıyor ve Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli üretici inşa sürecine katkı veriyor.

Azami yerli sanayi katılımı hedeflenen projedeki kazanımlar, Milli Denizaltı (MİLDEN) kapsamında inşa edilmesi hedeflenen yerli ve milli denizaltılar için güçlü bir referans olacak.

Denizaltının kalbi HAVELSAN'dan

Türk Deniz Kuvvetleri için Yeni Tip Denizaltı'nın kalbi HAVELSAN tarafından geliştirdi.

Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi çalışmalarına 2011 yılında başlandı ve sistem için gerçek zamanlı çalışan gömülü yazılım teknolojisi kullanıldı. Denizaltı bünyesindeki 105 farklı birimle kesintisiz entegrasyon sağlandı.

İlk sistem ek özelliklerle birlikte 8 yılda tamamlandı. 2019'da en az 50 gün veri kaydı yapabilen karakutu kabiliyeti eklendi.

Sistem için 400 bin satır kod yazıldı. Projeye 111 mühendis, teknisyen ve uzman emeğini kattı.

Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin marka tescili 2014'te yapıldı, 2015'te patent başvurusunda bulunuldu.

ASELSAN için ilk olacak

ASELSAN ise Yeni Tip Denizaltı Projesi ile askeri haberleşme sistemleri alanındaki yetkinliğini başka bir boyuta taşıyacak. Şirket, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti.

Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Sistemi, su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.

Entegre Muhabere Sistemi kapsamında telsiz sistemleri (taktik veri linkleri dahil), Uydu Haberleşme Sistemi, Dost Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi (IFF), Muhabere Kontrol Sistemi, kullanıcı terminalleri, Mesaj İşletim Sistemi, veri modemleri, acil durum haberleşme ekipmanları, Güç Dağıtım Sistemi, Operatör Konsolları Soğutma Sistemi, konsollar ve dağıtım birimleri gibi alt sistemler geliştirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli işletim sistemi Pardus'un okullardaki etkileşimi artıyor
22 Aralık 2019 11:20		 Bakan Varank: Çip üretimi için düğmeye basıldı
22 Aralık 2019 10:43
Bayraktar: Türkiye hedeflerine milli teknolojiyle ulaşacak
21 Aralık 2019 20:44		 Geliştirdiği İHA sayesinde kendi işinin patronu oldu
20 Aralık 2019 15:32
Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı
20 Aralık 2019 14:54		 Uçak motoru da olsun, arama motoru da
20 Aralık 2019 08:18
Google: Fiber kesildi, araştırıyoruz
19 Aralık 2019 18:00		 'Öğrencilerin yüzde 84'ü interneti çok önemli buluyor'
19 Aralık 2019 14:26
Bu proje ile adliye koridorlarında mübaşir sesi son buldu
18 Aralık 2019 15:54		 Türk mühendisler geliştirdi, dünyanın en küçük kombisi
18 Aralık 2019 13:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:37 - Elazığ'da sisin oluşturduğu görsel şölene ziyaretçi akını13:31 - Şırnaklı kızın hayaline 'dört yıldızlı' yardım13:26 - Mesleklerini duyanlar, ürküyor13:19 - Varto'da tandır ekmeğine erkek eli değdi13:15 - Çocukluk hayallerini cama yansıtıyor13:07 - CHP'den 'açık cezaevi' açıklaması12:57 - Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası12:47 - Tıbbi cihaz sektörü alacaklarının ödenmesini istiyor12:45 - Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor12:41 - Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili Yavaş'a talimat
12:35 - Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar12:31 - 457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık12:27 - Ilgaz Dağı'na kar yağmadı kayakçılar zor durumda kaldı12:24 - Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek12:20 - Faik Öztrak: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız12:15 - Doktorun ölümün eşiğinden mutluluğa uzanan hayatı12:09 - Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi gerçekleştirecek12:05 - Kayseri Şehir Hastanesinde hipnozla tedavi yöntemi hastalıklara çare oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!
Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi personele ödenmektedir?
En kısa sürede bütçesi görüşülen Bakanlık
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı
Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar
Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak
Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor
AYM'ye bireysel başvuru şartları değişsin önerisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mektup 1
Kurt adam sendromu 1
mutsuzluk hastalığı 4
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
ayrılmaz üçlü 5
çay 1
istanbul kanalı 3
eşya ile kurulan duygusal bağ 4
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 1
Metinalkan 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam