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Tıbbi cihaz sektörü alacaklarının ödenmesini istiyor

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir: Tıbbi cihaz sektöründe ödeme sorunu sürüyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 9 aya yaklaşan, üniversite hastanelerinden belirsiz vadelerle ödeme alabiliyoruz. 5 milyar lira civarında birikmiş alacağımız var
 22 Aralık 2019 12:47
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Tıbbi cihaz sektörü alacaklarının ödenmesini istiyor

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, tıbbi cihaz sektöründe ödeme sorununun sürdüğünü belirterek, 5 milyar lira civarındaki birikmiş alacaklarının sektörün devamlılığı için ödenmesini talep etti.

SEİS Başkanı Demir, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Merkezinde düzenlenen "TİSK Basın Sohbetleri"nde, tıbbi cihaz sektörünün durumu, sorunları ve talepleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Sektörün 2003'te 14 milyon dolar olan ihracatının 2018'de 570 milyon dolara ulaştığını anlatan Demir, "15 yılda yaklaşık 40 kat artış söz konusu. Bunun artarak devam etmesini istiyoruz." dedi.

Bu artışta birçok unsurun etkisinin olduğuna işaret eden Demir, şöyle devam etti:

"Bunların başında satılabilir fiyat, satılabilir kalite geliyor. Biz bunu AB müktesebatıyla yakaladık. CE belgesi yeni pazarlara girmemizi kolaylaştırdı. Söz konusu dönemde ürün ve ülke çeşitliliğimizi arttırdık. İhraç ettiğimiz ürünler arasında ağırlıklı tıbbi sarf malzemeleri bulunuyor. Bunun yanında ameliyat masaları, lambaları, sterilizasyon, röntgen ve böbrek taşı kırma cihazları gibi biyoteknolojik ürünler var. Orta yüksek ve yüksek teknolojiye geçmeye çalışıyoruz. Üretime ve ihracata destekler bu dönemde yüksek. Bunu fırsata çevirmek istiyoruz. Tıbbi cihaz sektörü olarak 2023'te ihracatta 2 milyar doların üzerine çıkarak, ülke ihracatının yüzde 1'ini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

- "Hızla ilerlememiz gerekiyor"

Demir, sektörün elde ettiği başarılara rağmen birikmiş ödemeler gibi kronik sorunlarının devam ettiğine dikkati çekerek, bu konuda atılacak ciddi adımların sektörü daha ileri düzeye taşıyacağını söyledi.

Sektörü, "asfalt yolda belirli hızda ilerleyen araca" benzeten Demir, "İç piyasada ürün ve kalitemizle rüştümüzü ispat ettik. Toprak yoldan asfalt yola çıktık. Şimdi asfalt yoldan otobana çıkıp hızla ilerlememiz gerekiyor. Bunun için biraz daha desteğe ihtiyacımız var. Destek derken aslında şartnamede yazan tarihte sattığımız ürünün parasını almayı kastediyoruz. Tıbbi cihaz sektöründe ödeme sorunu sürüyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 9 aya yaklaşan, üniversite hastanelerinden belirsiz vadelerle ödeme alabiliyoruz. 5 milyar lira civarında birikmiş alacağımız var. Sektörün devamlılığı için alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vadeli geri ödemenin doğru fiyatı engellediği gibi ürünlerin kamuya maliyetini de artırdığına değinen Demir, "Sağlık Bakanımızla bu konuları görüştük, vadeleri 6 aya çekeceklerini söyledi. Üniversite hastanelerinde durum biraz daha faklı. Üniversitelerin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması için 2016'nın Nisan ayındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarının hayata geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "Türkiye son 10 yılda sağlığa en çok yatırım yapan ülke"

Birikmiş alacaklar kadar Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının da kendileri için önemli olduğunun altını çizen Demir, "SUT fiyatlarında 10-12 yıldan bu yana ciddi bir artış olmadı. Geçtiğimiz dönemde bir miktar iyileştirildi. Biz SUT fiyatlarında dinamik bir yapı öneriyoruz. Döviz artış ve düşüşleri yansıtılabilir olmalı." ifadelerini kullandı.

Demir, sektör olarak Türkiye'nin tıbbi cihaz ihtiyacının yüzde 20'sini karşıladıklarını, kamuda kullanılan ithal tıbbi malzeme listesinin kendileriyle paylaşılması halinde ithal birçok ürünü Türkiye'de üretebileceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin sağlık yatırımları ve sunduğu sağlık hizmetlerinde bölgesinde parladığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda Avrupa'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da sağlığa en çok yatırım yapan ülkeyiz. Sağlık hizmetlerindeki kalite Amerika ve Avrupa standardında, hatta bazı konularda onlardan da ileride hizmet sunuyoruz. Sağlık turizminde geldiğimiz yer bunun en bariz kanıtı. Bu işin paydaşı olmak bizi gururlandırıyor."

Anadolu Ajansı
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