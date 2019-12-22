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CHP'den 'açık cezaevi' açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Ceza ve infaz yasalarında son 15 yıldaki değişikler sonucu adi suçlularda 'herhangi bir ceza almayacağı' algısı oluştu. AKP iktidarı, suçluların açık cezaevine geçiş koşullarını kolaylaştırdı ve buraları adeta yüz kızartıcı suç işleyenlerin oteline dönüştürdü
 22 Aralık 2019 13:07
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CHP'den 'açık cezaevi' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ceza ve infaz yasalarında son 15 yılda yapılan değişikler sonucu adi suçlularda "ceza almayacağı" algısının oluştuğunu belirterek "AKP iktidarı, suçluların açık cezaevine geçiş koşullarını kolaylaştırdı ve buraları adeta yüz kızartıcı suç işleyenlerin oteline dönüştürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında 2018 sonu itibarıyla cezaevlerindeki toplam kapasitenin 211 bin kişi, tutuklu ve hükümlü sayısının ise 246 bin kişi olduğunu belirtti.

Kapalı cezaevlerinin siyasi mahkumlarla dolması üzerine hükümetin 2017'deki değişiklikle adi suçluların açık cezaevine geçiş koşullarını kolaylaştırdığını ileri süren Erdoğdu, "İnfaz erteleme, denetimli serbestlik, açık cezaevi gibi uygulamalar, binlerce hatta on binlerce adi suçlunun herhangi bir ceza çekmeden, hapishanede kalmadan dışarı çıkması sonucunu doğurdu." ifadelerini kullandı.

- "Firar edenler sadece 4 gün kapalı cezaevinde kalıyor"

Açık cezaevlerindeki mahkumların yakınlarıyla sınırsız şekilde görüşebildiğini, bazı işlerde çalışıp para kazanabildiğini, hatta iş kurduğunu ya da var olan işini yönetebildiğini kaydeden Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Ceza ve infaz yasalarında son 15 yıldaki değişikler sonucu adi suçlularda 'herhangi bir ceza almayacağı' algısı oluştu. AKP iktidarı, suçluların açık cezaevine geçiş koşullarını kolaylaştırdı ve buraları adeta yüz kızartıcı suç işleyenlerin oteline dönüştürdü... Evci olarak çıkıp firar ederlerse, yakalandıklarında sadece 4 gün kapalı cezaevinde kaldıktan sonra adeta ödül gibi yeniden açık cezaevine gönderiliyor... Açık cezaevinin olanaklarından faydalanan ve elini kolunu sallayarak günlerce sokaklarda öldürecek kişi arayan Özgür Arduç'un Ceren Özdemir'i vahşice öldürmesi bu çarpık cezaevi sisteminin bir sonucu."

Erdoğdu, İngiltere'de açık cezaevinden firar edenlerin özel güvenlikli cezaevlerine konulduğunu ve hücrelerinin sık sık değiştirildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"İngiltere'de yüksek güvenlikli A tipi cezaevlerinde, cinayet, kasıtlı yaralama, tecavüz, adam kaçırma, cinsel saldırı, hırsızlık, ateşli silahla saldırı, birinci sınıf uyuşturucu satmak gibi suçlular ile terör suçluları kalıyor. Firar etmeyeceği konusunda makul ve mantıklı emareler olan mahkumlara açık cezaevinde kalma imtiyazı tanınıyor. Yetkili kurumlarca titizlikle değerlendirildikten sonra bu mahkumlar ancak açık cezaevinde kalabiliyor."
Anadolu Ajansı
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