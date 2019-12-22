Varto'da tandır ekmeğine erkek eli değdi
|22 Aralık 2019 13:19
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Muş'un Varto ilçesinde tandır evi açan genç girişimciler, çalıştıracak kadın eleman bulamayınca kendileri tandır ekmeği pişirmeye başladı.
Varto ilçesindeki Aşağı Çarşı'da tandır evi işletmeye karar veren genç girişimciler, çalışacak kadın eleman bulamayınca kendileri hamur açıp ekmeği tandıra vuruyor. Yusuf Bingöl ve Kasım Avinç adlı girişimciler, ilçede tandır ekmeğinin daha önceden kadınlar tarafından yapıldığını ve Avrupa ülkelerine dahi gönderildiğini dile getirerek, açmış oldukları tandır evinde asgari ücret ve sigortalı dahi çalışacak ve ekmek yapacak kadın bulamadıklarından dolayı kendileri tandırın başına geçerek ekmek ürettiklerini söylediler. Günde yaklaşık 500 ekmek ürettiklerini ifade eden Avinç, "İlçemizde gençlerimizin çoğu işsiz, bizlerde boş kalmamak için tandır evi açmaya karar verdik. Yaklaşık bir aydır işlettiğimiz tandır evinde sigortalı ve asgari ücretli bir veya iki kadın eleman bulamadık. Bu nedenle arkadaşım Yusuf Bingöl ve Savaş Bingöl'le birlikte buranın çalışması için kendimiz ekmek pişirmeye karar verdik. Gördüğünüz gibi bayan elinin değmediği tandır ekmeğine bundan böyle biz erkeklerin eli değiyor diyebiliriz. Ekmek almaya gelen müşterilerimizde erkeklerin tandır ekmeğini yaptığını gördüklerinde hayranlıklarını gizleyemiyorlar" dedi.
"Bu gençleri tebrik etmek lazım"
Ekmek almaya gelen Aydın Durmuş ise, tandır ekmeğinin yöreye özgü bir ekmek olduğunu belirterek, "Çokta güzel bir ekmek. Hem sağlıklı hem de koruyucu olduğu için hepimiz tandır ekmeği tercih ediyoruz. Ne yazık ki ekmekte biraz azalma var, sırada bekliyoruz. Bu ekmeği genelde bayanların yapması gerekirken, buradaki arkadaşlar bayan eleman bulamadıkları için kendileri tandır ekmeği yapmaktadırlar. Bu gençleri tebrik etmek lazım, güzel bir iş becermişler. Kendilerine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Tandır evi açan arkadaşlarına kasada yardım etmeye geldiğini söyleyen İhsan Yalçın ise, "Fırıncılığı bilmiyorum. Kıştır işsiziz. Arkadaşlarımı kutluyorum. Kendilerine böyle bir iş buldukları için bende gönüllü olarak yardım ediyorum. İnşallah arkadaşlarımın bu sıkıntıları yetkililerce görülür ve kendilerine eleman desteği verilir" şeklinde konuştu.
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