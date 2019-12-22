Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Doktorun ölümün eşiğinden mutluluğa uzanan hayatı		 
Gülerken içtiği 'bir yudum çay' hastanelik etti		 
Kalfalık ve ustalık için 142 dalda yapılan ilk e-sınav tamamlandı		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şırnaklı kızın hayaline 'dört yıldızlı' yardım

Şırnaklı kızın pilotlarla tanışma hayalini, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz gerçekleştirdi. Kuvvet Komutanı'nın özel davetlisi olarak Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına giden lise öğrencisi Zeynep Çelik, Türk Yıldızları'nın uçuş öncesi brifingine katıldı, F-16'ların iniş ve kalkışlarını yakından izledi, F-16 simülatöründe savaş uçağı kullanma fırsatı buldu
 22 Aralık 2019 13:31
Yazdır
Şırnaklı kızın hayaline 'dört yıldızlı' yardım

Şırnaklı lise öğrencisi Zeynep Çelik'i, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, genç kızın pilotlarla tanışma hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Çelik, "en büyük hayalim" dediği pilotlarla tanışmak için can attığını ve onlara olan sevgisini ifade eden mektup kaleme aldı.

11. sınıf öğrencisi Çelik, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'in yardımıyla mektubunu Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderdi.

Komutanlıktan çeşitli hediyelerle mektubuna cevap gönderilen Çelik'e asıl sürpriz ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından yapıldı. Orgeneral Küçükakyüz, Zeynep'i hayallerine kavuşması için Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet etti.

Orgeneral Küçükakyüz'ün özel davetlisi olan Zeynep, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından 3. Ana Jet Üs Komutanlığına uğurlandı.

Konya'da Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile bir araya gelen Çelik, 3. Ana Jet Üs 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada Türk Yıldızları'nın uçuş brifingine katılan Çelik, akrotimin kullandığı NF-5 uçaklarından birinin kokpitine bindi.

Daha sonra uçuş hazırlığı yapan F-16 pilotlarıyla bir araya gelen Çelik, önce Solotürk'ün daha sonra bir nakliye uçağının kokpitine geçti, ardından Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağını gezdi. Savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını da seyreden Çelik, F-16 simülatöründe savaş uçağı kullandı.

Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşayan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilotluğu çok sevdiğini söyledi.

Pilot olmak istediğini ifade eden Çelik, mektubuna yanıt verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'e de teşekkür eden Çelik, ilk defa uçağa Konya'ya gelirken bindiğini kaydetti.

Çelik, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında geçirdiği zamanın ardından memleketine uğurlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mesleklerini duyanlar, ürküyor
22 Aralık 2019 13:26		 Çocukluk hayallerini cama yansıtıyor
22 Aralık 2019 13:15
Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası
22 Aralık 2019 12:57		 457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık
22 Aralık 2019 12:31
Doktorun ölümün eşiğinden mutluluğa uzanan hayatı
22 Aralık 2019 12:15		 Talih kuşu devletin başına da konacak
22 Aralık 2019 11:53
THY'den 'unutulan eşya satışı' uyarısı
22 Aralık 2019 11:41		 Uzun süre kaynatmak bitki çaylarının etkisini azaltıyor
22 Aralık 2019 11:29
Konferans için gittiği salonda sıraya sıkıştı
22 Aralık 2019 10:21		 Elektriği en çok bu saatte tükettik
22 Aralık 2019 09:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:37 - Elazığ'da sisin oluşturduğu görsel şölene ziyaretçi akını13:31 - Şırnaklı kızın hayaline 'dört yıldızlı' yardım13:26 - Mesleklerini duyanlar, ürküyor13:19 - Varto'da tandır ekmeğine erkek eli değdi13:15 - Çocukluk hayallerini cama yansıtıyor13:07 - CHP'den 'açık cezaevi' açıklaması12:57 - Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası12:47 - Tıbbi cihaz sektörü alacaklarının ödenmesini istiyor12:45 - Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor12:41 - Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili Yavaş'a talimat
12:35 - Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar12:31 - 457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık12:27 - Ilgaz Dağı'na kar yağmadı kayakçılar zor durumda kaldı12:24 - Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek12:20 - Faik Öztrak: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız12:15 - Doktorun ölümün eşiğinden mutluluğa uzanan hayatı12:09 - Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi gerçekleştirecek12:05 - Kayseri Şehir Hastanesinde hipnozla tedavi yöntemi hastalıklara çare oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!
Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi personele ödenmektedir?
En kısa sürede bütçesi görüşülen Bakanlık
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı
Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar
Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak
Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor
AYM'ye bireysel başvuru şartları değişsin önerisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çay 1
3'ü bir arada 3
divan edebiyatı 1
mai ve siyah 1
daha gidecek çok yolumuz var 1
yaban mersini 1
ryan babel'in galatasaray'ı fifa'ya şikayet etmesi 2
microoop 2
Metinalkan 1
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 5
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam