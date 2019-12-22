İnternette gördü, geçim kaynağı oldu

Zonguldak'ta defne yaprağını internette araştırma yaparken gören girişimci Taner Aydın, KOSGEB'den aldığı hibe desteği ile kurduğu yaş defne yaprağı tesisi ile ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılmak üzere çeşitli ülkelere binlerce ton defne yaprağı ihraç ediyor.

Karadeniz'in iç kesimlerinde yetişen ve dere yataklarındaki defne ağaçlarından toplanan yapraklar çok amaçlı kullanılıyor. Yılın 9 ayı köylüler tarafından dağlardan toplanan defnenin yağından sabun, yaprağından ise çeşitli dertlere deva baharatlar elde ediliyor. Ürün, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kasımlı Mahallesi'nde kurduğu tesiste defne yaprağı işleyen genç girişimci Taner Aydın, Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle yaş defne yapraklarını kurutup balyalayarak başta Amerika, Çin, Avrupa ülkeleri ve Uzakdoğu

ülkelerine ihraç ediyor.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Aydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik eğitimine katılıp girişimcilik sertifikası aldı. KOSGEB'den aldığı hibe desteği ile de 2018 yılında yaş defne yaprağı tesisi kuran ve şimdi 15 kişiye istihdam sağlayan Aydın, Amerika, Çin ve Avrupa'ya da ihracat yapmaya başladı. Aydın'ın kurduğu tesiste yılda yaklaşık 160 bin tona yakın defne yaprağı işleniyor.

Bölgede tek defne yaprağı toplayan işletmeci olduğunu ifade eden Taner Aydın, "Bu işi internet aracıyla ülkemizden ithal edilen ürünler listesini araştırırken gözüme çok çarptı. Defne yaprağı çok ilginç gelmişti. Acaba bölgemizde böyle potansiyel var mı ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilir miyiz diye araştırma içerisine girdim. Orman İşletme Şefliğinden, ağabeylerimizden bu bölgede bu işin yapıldığını ama kapasitenin çok fazla olmadığı bilgisine ulaştım. Bununla ilgili yerel çalışmalar yaparak ilk önce ormandan çıkarılan defne üretimine, yaş kesimine başladım. Sonra burada bunu nasıl yapabiliriz diyerek bir yola çıktık. İlk bu işi yapan bir iki kurutma tesisini gezdim. Bu tesisi ilçemizde uygulayabileceğimi planladım ve kendi imkanlarımla atölyeyi kurdum. Yanımda 15 kişi istihdam ediyorum. Ormanda toplanan yaş defne yapraklarını düzenlediğimiz fırında belli bir sıcaklıkta kuruttuktan sonra çırpma yöntemi ile yapraklarını dallarından ayırıyoruz" dedi.

Devlet teşvikiyle KOSGEB ile işbirliği içerisinde olduğunu dile getiren Aydın, ürünleri ihracatçı firmalar aracıyla Çin, Amerika, Vietnam ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç ettiğini söyledi. Hedeflerinde kapasiteyi daha büyütmek ve istihdama daha fazla katkı sağlamak için çalışacaklarını ifade eden Aydın, yılda 250 tonun üzerine defne yaprağı işlemeyi hedeflediklerini söyledi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rafet Yılmaz ise fındık üretiminin haricinde alternatif ürün olarak bölgede yaklaşık 5 bin tonun üzerinde defne üretimi bulunduğunu ve bunlardan birinin de defne yaprağı olduğunu aktardı. Yılmaz, bölgede bunun yakında gelir kapısı olacağını ifade etti.