CHP'den, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili politika notu

CHP tarafından hazırlanan hekimler ve sağlık personeline yönelik şiddetle ilgili politika notunda, "CHP, saglık calısanlarının can guvenligini saglayacak sert ve caydırıcı onlemleri alacaktır. Saglık calısanlarına karsı islenen suclar adli suc olarak degil, kamu saglıgına karsı islenen suc kapsamına alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformu tarafından son dönemde artan hekimler ve sağlık personeline yönelik şiddetle ilgili politika notu hazırlandı.

Türkiye'de her gün ortalama 40 saglık çalısanının, fiziksel, psikolojik ve sözel siddet biçimlerinden birine maruz kaldığı belirtilen politika notunda, her saat bası birden fazla saglık calısanının siddete ugradığı bildirildi.

Politika notunda saglık calısanlarının dortte ucunün calısma yasamlarında en az bir kere siddete maruz kaldığına işaret edildi.

- "13 yıl icinde acile basvurular yüzde 455 arttı"

Turkiye'de tum hastanelerdeki acil servislere muracaat sayısının 2002 yılında 20 milyonken 2015'te 111 milyona ulastığına dikkati çekilen politika notunda, "13 yıl icinde acile basvurularda yüzde 455 artıs yasanmıstır. Turkiye, bir yıl icinde acil servise basvuru sayısının ulke nufusundan fazla oldugu tek ulkedir." görüşüne yer verildi.

On yılda saglık calısanlarına yonelik siddet olaylarında buyuk artıs yasandığı ifade edilen politika notunda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"17 yıllık AKP iktidarında saglık gorevlileri ve vatandaslar arasındaki guven iliskisi asındırılmıstır. Saglık calısanları ile hastalar ve hasta yakınları haksız bicimde karsı karsıya getirilmistir. Yurt dısında calısmak uzere Turk Tabipleri Birliginden sicil verisi isteyen hekim sayısı 2012 yılında 59 iken bu rakam 2019 yılında 906'ya ulasmıstır. Bir diger deyisle yurt dısına gitmeyi hedefleyen hekim sayısında 7 yılda 15 kat artıs olmustur."

Açıklamada, istatistiklerin, Turkiye'de her gun ortalama 40 saglık calısanının fiziksel, psikolojik ve sozel siddet bicimlerinden birine maruz kaldıgını gosterdiği vurgulanan politika notunda şunlar kaydedildi:

"Saglık Bakanlıgı, saglık calısanlarına karsı siddeti takip etmek icin Alo 113 Beyaz Kod Uygulaması'nı baslatmıstır. 2012 yılının Mayıs ayından 2019 Agustos ayına kadar bu uygulamaya 91 bin 355 siddet vakası bildirilmistir. 2017 yılında yapılan basvuru sayısı, 2012 yılında yapılanlarla karsılastırıldıgında yüzde 26 artıs gostermistir. Vakaların yüzde 30'una yakınında saglık calısanları dogrudan fiziksel siddete maruz kalmıstır."

Politika notunda "beyaz kod" verileri incelendiginde saglık calısanlarına uygulanan siddetin cezasız kaldıgının ortaya cıktığı savunuldu.

- Can guvenligini saglayacak caydırıcı onlemler

CHP'nin nitelikli saglık hizmeti icin oncelikle saglık calısanlarının guvenli ve verimli ortamlarda calısmaları gerektigi gorusunde olduğu vurgulanan politika notunda, "Bunun icin saglık kuruluslarının hem icinde hem de cevresinde saglık calısanlarının can guvenligini saglayacak sert ve caydırıcı onlemleri alacaktır. Saglık kuruluslarına silah, kesici ve delici alet gibi siddet aracı olabilecek unsurların girmesinin onlenmesini saglayacak, guvenlik tedbirlerini artıracaktır." açıklamasında bulunuldu.

Politika notunda onlemlerin yeniden düzenleneceğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Hangi unvana ya da goreve sahip olursa olsun hicbir saglık calısanı, saglık kuruluslarındaki tedbirlerin, bildirim ve destek mekanizmalarının dısında bırakılmayacaktır. CHP, saglık calısanlarının can guvenligini saglayacak sert ve caydırıcı onlemleri alacaktır. Saglık calısanlarına karsı islenen suclar adli suc olarak degil, kamu saglıgına karsı islenen suc kapsamına alınacaktır. Bu amacla Turk Ceza Kanunu'nda gerekli caydırıcı ve kapsamlı duzenlemeler yapılacaktır.

Saglık calısanlarına karsı cebir, tehdit veya siddet icin verilen cezaya ek olarak, kisilerin bu davranıslarla saglık hizmetini engelledigi ve bu yolla kamu saglıgına karsı suc isledigi gerekcesiyle verilecek cezalar artırılacaktır."

Ayrıca, politika notunda "Saglık sistemi mutlaka kamu yararı gozetilerek yeniden duzenlenecektir. Bu dogrultuda koruyucu saglık hizmetleri guclendirilecektir. Bu sayede ikinci ve ucuncu kademe saglık hizmetleri uzerindeki yukun azaltılmasıyla birlikte tum saglık kademelerinde saglık hizmetlerinin niteligi ve saglık calısanlarının mesleki memnuniyeti artırılacaktır." ifadeleri kullanıldı.