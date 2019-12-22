200 kamera incelendi, baba ve çocuğunu vuranlar yakalandı
|22 Aralık 2019 14:49
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Mersin'in Tarsus ilçesinde baba ve kızını silahla yaralayan 2 şüpheli yakalandı. Polis, 200 kamerayı inceleyip zanlıları yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, 29 Kasım 2019 tarihinde Nevzat K. (39) ve kızı B.K. (4) 29 Kasım 2019 tarihinde market alışverişi yaptıktan sonra marketten çıktılar. Şehitlertepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı üzerinde kızıyla yürüyen Nevzat K.'ye yüzleri maskeli, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi rastgele ateş ettiler.
Baba Nevzat K. ile kızı B.K. saldırı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaydan sonra çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 200 kamerayı tek tek inceledi. Polis, bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan Ü.M.Ç. ve A.D.K.'yi takibe aldı. Motosikleti suya attıkları tespit edilen şüphelilerden silahı kullandığı iddia edilen Ü.M.Ç. ve motosikleti kullanan A.D.K. yakalandı. Zanlıların, Nevzat K. ile trafikte çıkan tartışma nedeniyle kavga ettikleri ve ondan dolayı olay gerçekleştirdiklerini beyan ettiği öğrenildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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