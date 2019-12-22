İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
|22 Aralık 2019 15:03
|Yazdır
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İstanbul Şehir Hatlarında bazı seferler yapılamıyor.
Gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:
"12.00 - Yalova-Pendik, 12.00 - Pendik-Yalova, 12.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 - Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 -Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 16.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.30 - Bursa-Büyükçekmece, 18.45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.30 - Büyükçekmece-Bursa, 21.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 22.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve yarın 07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı."
İstanbul Şehir Hatlarında da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
22 Aralık 2019 14:41
|Ege'nin dev projesi 'Honaz Tüneli'nde sona yaklaşıldı
22 Aralık 2019 14:13
|Büyükşehir Belediyesinin kadın marangozu
22 Aralık 2019 14:09
|İnternette gördü, geçim kaynağı oldu
22 Aralık 2019 14:03
|Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapasite artırılıyor
22 Aralık 2019 13:41
|Elazığ'da sisin oluşturduğu görsel şölene ziyaretçi akını
22 Aralık 2019 13:37
|Varto'da tandır ekmeğine erkek eli değdi
22 Aralık 2019 13:19
|Nohut ektiler göktaşı hasat ettiler
22 Aralık 2019 12:37
|Ilgaz Dağı'na kar yağmadı kayakçılar zor durumda kaldı
22 Aralık 2019 12:27
|Kayseri Şehir Hastanesinde hipnozla tedavi yöntemi hastalıklara çare oluyor
22 Aralık 2019 12:05