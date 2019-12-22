Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
'Vazgeçersek, denize girecek kıyı bırakmayacaklar'		 
457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık		 
Bakan Varank: Çip üretimi için düğmeye basıldı		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
 22 Aralık 2019 15:11
Yazdır
Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (30-60 kg/m2), Aydın'da çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Pazartesi) akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrencileri yemek değil, köyün içme suyu zehirlemiş
22 Aralık 2019 15:46		 457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık
22 Aralık 2019 14:58
2019'a ulaştırma projeleri damga vurdu
22 Aralık 2019 13:57		 Şırnaklı kızın hayaline 'dört yıldızlı' yardım
22 Aralık 2019 13:31
Mesleklerini duyanlar, ürküyor
22 Aralık 2019 13:26		 Çocukluk hayallerini cama yansıtıyor
22 Aralık 2019 13:15
Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası
22 Aralık 2019 12:57		 Doktorun ölümün eşiğinden mutluluğa uzanan hayatı
22 Aralık 2019 12:15
Talih kuşu devletin başına da konacak
22 Aralık 2019 11:53		 THY'den 'unutulan eşya satışı' uyarısı
22 Aralık 2019 11:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Öğrencileri yemek değil, köyün içme suyu zehirlemiş15:41 - Okul müdürünü silahla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi15:35 - Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor15:31 - Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı15:27 - Koray Aydın: İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık15:23 - Köpek dövüştüren iki kişiye 6 bin lira para cezası15:19 - Heyecanlandıran başarı... İlk defa yapıldı!15:15 - 'Vazgeçersek, denize girecek kıyı bırakmayacaklar'15:11 - Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı15:07 - Gizli kamera yakayı ele verdi, doktor gözaltına alındı
15:03 - İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli14:58 - 457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık14:55 - Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama14:49 - 200 kamera incelendi, baba ve çocuğunu vuranlar yakalandı14:45 - Bakan Varank: Çip üretimi için düğmeye basıldı14:41 - Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı14:35 - 100 milyon dolarlık KAMP... 2.500 takım gelecek14:33 - CHP'den, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili politika notu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!
Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar
İkinci elde en çok bu araçlar satıldı
Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi personele ödenmektedir?
En kısa sürede bütçesi görüşülen Bakanlık
Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı
Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar kahvaltısı 1
ulaşgkc 2
yaban mersini 1
istanbul kanalı 2
Kurt adam sendromu 1
3'ü bir arada 3
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 1
mektup 1
microoop 1
babil 1
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam