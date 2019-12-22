Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
'Vazgeçersek, denize girecek kıyı bırakmayacaklar'		 
457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık		 
Bakan Varank: Çip üretimi için düğmeye basıldı		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köpek dövüştüren iki kişiye 6 bin lira para cezası

Elazığ'da köpek dövüştüren 2 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 bin lira para cezası kesildi.
 22 Aralık 2019 15:23
Yazdır
Köpek dövüştüren iki kişiye 6 bin lira para cezası

Elazığ'da köpek dövüştüren 2 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 bin lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde köpek dövüşü yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, köpek dövütştüren 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Köpekler koruma altına alınırken, bu kişilere toplam 6 bin lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama
22 Aralık 2019 14:55		 Fırat'ın doğusundaki bazı birlikler Fırat'ın batısına kaydırılıyor
22 Aralık 2019 13:47
Ticaret Bakanlığı trüf mantarı ihalesi gerçekleştirecek
22 Aralık 2019 12:09		 İstanbul Havalimanı'nda sigaraya ve kaçakçılığa geçit yok
22 Aralık 2019 11:19
112'ye asılsız ihbara 425 TL ceza kesildi
21 Aralık 2019 21:53		 'Torba kanun teklifi' Genel Kurulda kabul edildi
21 Aralık 2019 21:02
Yurtdışı sağlık personeli görevlendirmeleri başladı
21 Aralık 2019 19:34		 Belediyeye gelen vatandaşa 'süt' ikramı
21 Aralık 2019 18:11
Çanakkale'de yarın feribot seferleri yapılamayacak
21 Aralık 2019 15:37		 Ulaştırma Bakanlığı 'Kanal İstanbul' için kapsamlı çalışacak
21 Aralık 2019 13:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Öğrencileri yemek değil, köyün içme suyu zehirlemiş15:41 - Okul müdürünü silahla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi15:35 - Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor15:31 - Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı15:27 - Koray Aydın: İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık15:23 - Köpek dövüştüren iki kişiye 6 bin lira para cezası15:19 - Heyecanlandıran başarı... İlk defa yapıldı!15:15 - 'Vazgeçersek, denize girecek kıyı bırakmayacaklar'15:11 - Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı15:07 - Gizli kamera yakayı ele verdi, doktor gözaltına alındı
15:03 - İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli14:58 - 457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık14:55 - Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama14:49 - 200 kamera incelendi, baba ve çocuğunu vuranlar yakalandı14:45 - Bakan Varank: Çip üretimi için düğmeye basıldı14:41 - Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı14:35 - 100 milyon dolarlık KAMP... 2.500 takım gelecek14:33 - CHP'den, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili politika notu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!
Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar
İkinci elde en çok bu araçlar satıldı
Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi personele ödenmektedir?
En kısa sürede bütçesi görüşülen Bakanlık
Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı
Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar kahvaltısı 1
microoop 1
babil 1
3'ü bir arada 3
keloğlan 1
münzevi 1
eşya ile kurulan duygusal bağ 4
ayrılmaz üçlü 5
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 1
çay 1
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam