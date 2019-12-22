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Koray Aydın: İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, genel başkanları Meral Akşener'in üye kayıt seferberliği başlattığına işaret ederek, "İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık. Böyle giderse tahmin ediyorum önümüzdeki yılın sonuna kadar biz 500 bine kadar gideriz." dedi.
 22 Aralık 2019 15:27
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Koray Aydın: İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, genel başkanları Meral Akşener'in üye kayıt seferberliği başlattığına işaret ederek, "İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık. Böyle giderse tahmin ediyorum önümüzdeki yılın sonuna kadar biz 500 bine kadar gideriz." dedi.

Aydın, partisinin Artvin'de bir düğün salonunda düzenlediği programda yaptığı konuşmada, İYİ Parti'lileri bir araya getiren temel duygunun bu ülkeye karşı duydukları muhabbet ve aşk olduğunu söyledi.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Aydın, kendi bakanlık yaptığı dönemden örnekler vererek "tasarruf" vurgusu yaptı.

İsrafın kurumsallaştığını savunan Aydın, "Ben bakanlık yaptığım dönemde rahmetli Demirel'le deprem bölgesine giderdim. Bir tane helikoptere binerdik, yanımızda da 3-4 polis toplam 10 kişiyle giderdik deprem bölgesine. Yanındaki güvenlik görevlisi 20'yi geçmezdi. Allah israf edeni sevmez. Allah'ın emri böyle." diye konuştu.

İşsizlik konusuna da değinen Aydın, Türkiye'de işsizlik noktasında tarihi rekorların kırıldığını, neredeyse her evde 3 işsiz olduğunu, enflasyon rakamlarının güvenilir olmadığını öne sürdü.

Aydın, Türkiye'nin mülteci akınına uğradığını ifade ederek, "Ülkemizde 5 milyon mülteci var. Bunun 4 milyonu Suriyeli diğerleri her taraftan. Vergi vermiyorlar, devletin tüm imkanlarından parasız faydalanıyorlar. Bugün Suriyeli göçmenler meselesi Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

- "Biz büro siyasetçisi değiliz"

İYİ Parti olarak seçim yapılana kadar sahadan ayrılmayacaklarına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Biz büro siyasetçisi değiliz. Üye kayıt seferberliği başlattı genel başkanımız İstanbul'da. İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık. Böyle giderse tahmin ediyorum önümüzdeki yılın sonuna kadar biz 500 bine kadar gideriz. Bunu milyona kadar taşımayı hedefliyoruz. Bunun için üye kampanyamızı her arkadaşımız içselleştirecek."

Program, Aydın ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, partiye yeni katılanlara rozet takmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı
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