Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
'Vazgeçersek, denize girecek kıyı bırakmayacaklar'		 
457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık		 
Bakan Varank: Çip üretimi için düğmeye basıldı		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler:- "Türk Deniz Kuvvetleri denizlerdeki güç mücadelesinde envanterindeki denizaltılarla etkin ve caydırıcı bir kuvvet olarak yer almaktadır"
 22 Aralık 2019 15:35
Yazdır
Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Türk Deniz Kuvvetleri denizlerdeki güç mücadelesinde envanterindeki denizaltılar ile etkin ve caydırıcı bir kuvvet olarak yer almaktadır" dedi.

Güler, Gölcük Tersane Komutanlığında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin birinci gemisi Pirireis'in havuza çekme ve beşinci gemisi Seydialireis'in ilk kaynak töreninde, kahraman Türk donanmasının gücüne güç katacak önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Kendi kara sularının yanı sıra Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar her coğrafyada etkin harekat icra etmeye her daim hazır olan Türk Deniz Kuvvetlerinin yüce ulusun gurur kaynağı olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Güler, "Bugün denizaltıların üç boyutlu ortamda hareket edebilmeleri uzun süre lojistik destek almadan harekat yapabilmeleri ve en önemlisi tespit ve teşhis edilmeden sürpriz etkisi yaratabilmeleri deniz harbinde üstünlük sağlamakta ve deniz harbinin kaderini değiştirme imkanı vermektedir. Bu nedenle Türk Deniz Kuvvetleri denizlerdeki güç mücadelesinde envanterindeki denizaltılar ile etkin ve caydırıcı bir kuvvet olarak yer almaktadır" diye konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da değişen harekat ihtiyaçları ve teknolojik ilerlemelere uygun olarak platformlarını geliştirdiğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Reis Sınıfı denizaltılarla de yeni imkanlara kavuşacak ve gücüne güç katacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın pek çok zaferi tarihe altın harflerle yazdıran kahraman komutan ve leventlerinin taşıdığı inanç ve ruhla en modern deniz harp silah ve vasıtalarını öz kaynaklarımızla inşa edip denizcilikte en üstün eğitim seviyesine ulaşarak kendisine verilen görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getireceğine ve denizlerdeki Türk hak ve menfaatlerini koruyarak atalarımızdan aldığımız şerefli sancağı daha da yükseklere taşıyacağına olan inancımız tamdır."

- Pirireis'in 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yeni tip denizaltı projesinin bir sözleşmenin ötesinde, kamu ve özel sektörün ahenk içerisinde çalıştığı örnek program olduğunu söyledi.

Demir, proje kapsamında başkanlık tarafından yürütülen teknoloji transferi, altyapı geliştirme, yerlileştirme ve sanayileşme faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı envanterine girecek olan "reis sınıfı" denizaltılarında mevcut sistemlerin geliştirilerek kullanılmasına yönelik Ar-Ge faaliyetlerine başlanıldığına değinen Demir, şöyle konuştu:

"Yerli ve milli yakıt pili, ana elektrik motoru, batarya ve çeşitli tipte sonarların geliştirilmesine kurumumuz bünyesinde başlanılmıştır. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında elde edilecek ürünlerin önümüzdeki senelerde başlayacak diğer sualtı platformları projelerimizde kullanılmaya başlanması ve teknik açıdan dünya pazarında tercih ediliyor olması kurumumuzun stratejik hedefleri arasında orta ve uzun planları arasında yer almaktadır. Proje kapsamında tedarik edilen denizaltılar havadan bağımsız tahrik sistemi için dünya üzerinde kullanılmakta olan üç fazla sistemden yakıt pili teknolojisini kullanmakta olup donanmamız için bir ilk olma niteliği taşımaktadır."

Demir, "Bugün havuza çekim işlemini gerçekleştirdiğimiz Pirireis denizaltımızın 2022 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilmekte olan diğer 5 denizaltımızın 2027 yılına kadar hizmete girerek donanmamızın gücüne güç katması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

İsmail Demir, başkanlığın, Türkiye'nin küresel güç olma ülküsüne matuf olarak milli sanayiinin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilir ve idame edilebilir kapasiteye ulaşmasını teminen, gerekli politika ve stratejilerin geliştirilmesi süreçlerine öncülük yaptığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koray Aydın: İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık
22 Aralık 2019 15:27		 'Vazgeçersek, denize girecek kıyı bırakmayacaklar'
22 Aralık 2019 15:15
CHP'den, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili politika notu
22 Aralık 2019 14:33		 CHP'den 'açık cezaevi' açıklaması
22 Aralık 2019 13:07
Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili Yavaş'a talimat
22 Aralık 2019 12:41		 246 noktada bayrağımız dalgalanıyor
22 Aralık 2019 12:39
Faik Öztrak: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız
22 Aralık 2019 12:20		 Şentop: Türkiye, ABD dahil herhangi bir ülkeye mahkum değil
22 Aralık 2019 10:12
AYM'ye bireysel başvuru şartları değişsin önerisi
22 Aralık 2019 09:30		 Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak
22 Aralık 2019 07:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Öğrencileri yemek değil, köyün içme suyu zehirlemiş15:41 - Okul müdürünü silahla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi15:35 - Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor15:31 - Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı15:27 - Koray Aydın: İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık15:23 - Köpek dövüştüren iki kişiye 6 bin lira para cezası15:19 - Heyecanlandıran başarı... İlk defa yapıldı!15:15 - 'Vazgeçersek, denize girecek kıyı bırakmayacaklar'15:11 - Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı15:07 - Gizli kamera yakayı ele verdi, doktor gözaltına alındı
15:03 - İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli14:58 - 457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık14:55 - Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama14:49 - 200 kamera incelendi, baba ve çocuğunu vuranlar yakalandı14:45 - Bakan Varank: Çip üretimi için düğmeye basıldı14:41 - Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı14:35 - 100 milyon dolarlık KAMP... 2.500 takım gelecek14:33 - CHP'den, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili politika notu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!
Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar
İkinci elde en çok bu araçlar satıldı
Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi personele ödenmektedir?
En kısa sürede bütçesi görüşülen Bakanlık
Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı
Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
divan edebiyatı 1
cumartesi 2
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 1
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 5
insanı değerli hissettiren kral hareketler 1
ahmet haşim çirkinliği 1
mektup 1
pazar kahvaltısı 1
mai ve siyah 1
ronaldo'nun yerden 2.56 m yükselmesi 1
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam