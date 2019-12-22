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Okul müdürünü silahla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
 22 Aralık 2019 15:41
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Okul müdürünü silahla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İnce Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) ve öğretmen olan eşi Emine Öngör sokakta yürürken, Adnan Şahin'in (40) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan Ümmet Öngör 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Ümmet Öngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ümmet Öngör'ün öğretmen eşi Emine Öngör de kaçarak bir berber salonuna sığınıp silahlı saldırıdan kurtuldu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise yoldan geçen Hasret Şener'in (51) sağ dizini sıyırarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırgan Adnan Şahin ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Adnan Şahin, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı
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