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Yıldırım: Bu proje Türk mühendislerin alın terinin ürünüdür

Elazığ ve Malatya arasında yapımı devam eden Kömürhan Köprüsü'nde incelemelerde bulunan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bu proje Türk mühendislerin alın terinin ürünüdür. A'dan Z'ye tamamen kendi insanımızın projelendirdiği bir eserdir" dedi.
 22 Aralık 2019 16:05
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Yıldırım: Bu proje Türk mühendislerin alın terinin ürünüdür

Elazığ ve Malatya arasında yapımı devam eden Kömürhan Köprüsü'nde incelemelerde bulunan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bu proje Türk mühendislerin alın terinin ürünüdür. A'dan Z'ye tamamen kendi insanımızın projelendirdiği bir eserdir" dedi.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, bir dizi program kapsamında Elazığ'a geldi. Yıldırım ve yanındaki heyeti havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, STK temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı. Avrupa'da ve Türkiye'de bir başka örneği olmayan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi projesini inceleyen Yıldırım ve Usta, daha sonra yapımı devam eden Kömürhan Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Elazığ ile Malatya'nın buluştuğu anlamlı bir yerde olduklarını ifade eden Yıldırım, "Bu projenin bu halini görünce 2013 yıllarında arkadaşlarımızla konuştuğumuz, tasarladığımız günler aklıma geldi. Oradaki konuşmalarımız bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz, bu blokların, seğmenlerin imalatı nasıl olur, bunları nasıl yukarı kaldırırız diye üzerinde çok konuşmuştuk. Vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Bu proje Türk mühendislerin alın terinin ürünüdür. A'dan Z'ye tamamen kendi insanımızın projelendirdiği bir eserdir. Bu köprünün Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz köprülerinden bir farkı yoktur. Bunun bir benzeri de Elazığ'ın Ağın ilçesinde var. Önünde ve arkasında kalan bölümleri dahil edersek 660 metrelik bir açıklık var. Sadece kulenin kablolarla bağlanıp karşı tarafa geçtiği açıklık 380 metre, bu haliyle de Beylerderesi Viyadüğü ile aynı, sadece bunun yakası daha başka. Bu proje 2 bin 400 metre tüneli olan, toplamda da 15 bin 155 metrelik entegre bir projedir" dedi.

"Bu yollar muhteşem eserler, hayat kurtarır"

Binali Yıldırım, "Bazıları buna ne gerek var diye laf ediyor ama insanımızın konforu, bir vatandaşımızın hayatını kurtarmanın parayla ölçülecek bir şey olmadığını hatırlatmak isterim. Bu yollar muhteşem eserler, hayat kurtarır. 7 bin yolcu ortalaması olan bu yol tarihi İpek Yolu'nun en önemli kavşaklarından birisidir. Son yıllarda olan trafiği de düşünürsek o günün ihtiyaçlarına barajdaki yol kesintisini ortadan kaldırmak için yapılmış köprü ile bunu sürdürmemiz mümkün değildi. Bu bir ihtiyaçtan ve zorunluluktan dolayı yapılmıştır. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak, ülkemizi geleceğe hazırlamak ve refah toplumu olabilmek açısından yaptığımız bu eserler bu yılı değil, gelecek 50 yılı kurtaracak eserlerdir. Bu güzel eserlerin her iki tarafa da Elazığ ve Malatya ilimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
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