Pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı
|22 Aralık 2019 16:29
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Kayseri'de sırt, antrikot, bonfile, kapak, şekerpare, dilme ve omuz olmak üzere büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 işlemden geçirildikten sonra satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı, et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı.
Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan ve en pahalı olan antrikot pastırmanın kilo fiyatı, 140 liradan 145 liraya çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0,16 gram dilimini 2,32 ile 2,5 lira arasında satıyor.
Pastırma satıcısı Osman Nuri Öztürk, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyleyerek, "Yaklaşan yılbaşı öncesi Türkiye'nin birçok noktasından sipariş geliyor. Siparişlere zaman zaman yetişmekte zorlanıyoruz. Kastamonu ile Kayseri arasında yaşanan pastırma rekabeti de işlerimizi artırdı. Şimdi pastırmanın en kaliteli bölümü olan antrikottan yapılan pastırmanın bir dilimi 2,32 ile 2,50 lira arasında değişmektedir. Pastırma, Kayseri'nin altınıdır ve çok değerledir" dedi.
Türkiye'nin en önemli ticaret ve sanayi şehirlerden olan Kayseri'den, Türkiye'nin her noktasına sipariş üzerine pastırma gönderiliyor.
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