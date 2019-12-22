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Sivasspor, ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak hem yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı hem de Süper Lig'de ilk devreyi bitime bir hafta kala lider tamamlamayı garantiledi.
 22 Aralık 2019 16:45
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Sivasspor, ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak hem yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı hem de Süper Lig'de ilk devreyi bitime bir hafta kala lider tamamlamayı garantiledi.

Ligin 9. haftasında iç sahada Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 8 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Geride kalan periyotta Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'yi de 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak 8 maç üst üste sahadan puanla ayrıldı.

Sivasspor, bu maçlarda 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan topladı.

- İlk yarının lideri Sivasspor

Sivas ekibi, ligin 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu devre arasına kadar korumayı başardı.

Kırmızı-beyazlılar, 16 hafta sonunda topladığı 34 puanla maç fazlasıyla en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak, ligin ilk devresini bitime bir hafta kala lider tamamlamayı garantiledi.

- Yatabare 6, Kone 4'üncü golüne imza attı

Sivasspor'da forvet oyuncusu Mustapha Yatabare, Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak ligdeki 6. golüne imza attı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Yatabare'nin skoru 2-2'ye getiren golünün ardından Sivassporlu taraftarların bulunduğu misafir tribünde büyük sevinç yaşandı.

Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone de Ankara deplasmanında attığı golle gol sayısını 4'e yükseltti.

Öte yandan Sivas ekibinde 21 yaş altı takımından sezon öncesi kadroya dahil olan Volkan Eğri, Süper Lig'de ilk kez forma şansı buldu.
Anadolu Ajansı
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