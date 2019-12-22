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Müzeyyen öğretmen, Suriyeli öğrencilere Türkçeyi öğretti

ANKARA'da Altındağ Piri Reis İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu, sınıfta tamamı Suriyeli öğrencilere Türkçeyi türkü söyleyerek öğretti. Öğrenciler şimdi ritim grubu kurup, okulda konserler veriyor.
 22 Aralık 2019 16:57
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Müzeyyen öğretmen, Suriyeli öğrencilere Türkçeyi öğretti

ANKARA'da Altındağ Piri Reis İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu, sınıfta tamamı Suriyeli öğrencilere Türkçeyi türkü söyleyerek öğretti. Öğrenciler şimdi ritim grubu kurup, okulda konserler veriyor.

Piri Reis İlkokulu'nda 4'üncü sınıfta eğitim gören 16 Suriyeli öğrenci, Türkçe öğrenmekte zorlandı. Sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu, öğrencilere farklı bir metot uyguladı. Yılmazoğlu, sınıfta türkü söyleyerek, Suriyeli öğrencilerin ilgisini çekti ve bu şekilde Türkçe kelimeler öğrenmelerini sağladı. Öğrenciler, 2'nci sınıfta başlayan bu uygulamanın ardından geçen sürede Türkçelerini geliştirdi. Şu anda 4'üncü sınıfta olan ve 'Grup Entegre' adıyla ritim grubu da kuran öğrenciler, Türkçe konuşabilir duruma geldi.

'TÜRKÇEYİ MÜZİKLE ÖĞRETTİM'

Sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu, sınıfı ilk aldığında sadece beden diliyle anlaşabildiklerini ve öğrencilerin dikkatini toplamak için onlara türküler söylediğini anlatarak, İlk zamanlar anlaşmak için beden dilini kullandık; ama çok da başarılı olamadık. Çocukları susturmak için türkü söylemeye başladım ve müziğe karşı ilgilerini fark ettim. O zaman sesimi çok sevdikleri için hepsi beni dinlemeye başladı. Türkü sırasında bir kelimeyi tanıtıp, sonra tekrar defterlerine yazmalarını sağlıyordum. Türkçeyi bu şekilde müzikle öğrettim dedi.

'RİTİM GRUBU KURDUK'

Yılmazoğlu, türküleri öğrencilerin de ezberlemesiyle birlikte söylemeye başladıklarını belirterek, şöyle konuştu

Daha sonra ritim enstrümanları alarak küçük bir ritim grubu kurduk. Türkü söylerken 2?nci sınıfta sıralar üzerinde ritim tutmaya başladık. Bu sene de ben onlara enstrüman aldım ve ritim sazları çalmaya başladık. Darbuka, davul, bendir, kastanyet, marakas ve zilli tef ile severek türkülerimizi icra ediyoruz. Belirli gün ve haftalarda okulumuzda konserler veriyoruz. Türkülerle ve ritimle entegre olduk biz. Türküleri ve müziği çok seviyoruz. 10?a yakın türkü seslendirebiliyoruz. Bunlardan örnek verirsek, Sarı saçlım mavi gözlüm, çökertme, kara basma iz olur, mavilim, erik dalı gibi birçok eser seslendiriyoruz. Şimdi Mevlana Haftası'ndayız ve repertuarımıza iki ilahi ekledik.

'HEP BOMBA SESİYLE UYANMIŞLAR'

Öğrencilerin bu sene mezun olacağını ifade eden Yılmazoğlu, gittikleri ortaokulda da çalışmalarına devam ederek, grubu yaşatmayı düşündüğünü söyledi. Çocukların kendilerini en iyi şekilde ifade edip, geri planda kalmalarını engellemek istediğini anlatan Müzeyyen Yılmazoğlu, Ben çocuklara Türkçe öğretmeye çalışırken başka bir şey fark ettim. Çocuklar hep bomba sesiyle uyanmışlar, bombanın rengiyle boyanmışlar, ilk zamandan bu zamana bizim resimlerimiz ve renklerimiz değişti. İlk geldiklerinde çocuklar öyle bir kavga ediyordu ki, neredeyse öldüresiye, parmak izleri boyunlarında kalıyordu. Grubu kurduktan sonra artık onlar kalmadı, ben bunu hiç hedeflememiştim. Beni asıl mutlu eden de bu oldu dedi.
DHA
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