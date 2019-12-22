Oturduğu sıraya sıkışan öğrenci gülme krizine girdi
|22 Aralık 2019 17:01
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Erzurum'da bir öğrenci konferans için gittiği salonda oturduğu sıraya sıkıştı. Arkadaşlarının ve çevredekilerin yardımıyla sıradan çıkarılamayan öğrenci, gülme krizine girdi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Saltukbey Ortaokulunda bor ve nanoteknoloji konferansı için konferans salonuna giden öğrencilerden biri, salonda bulunan ikili sıraların arasına sıkıştı.
Konferans bitiminde yerinden kalkamayan öğrencinin yardımına ilk olarak arkadaşları ve öğretmenleri koşsa da sıradan çıkarılamayan genç kız sinir krizi geçirerek kahkaha atmaya başladı.
Tüm çabalara rağmen sıradan çıkarılamayan öğrencinin imdadına, son çare olarak okul görevlisi yetişti. Görevli, sıranın vidalarını açarak öğrenciyi sıkıştığı yerden güçlükle kurtardı. Sıkıştığı sıradan çıkan öğrenci ise koşarak salondan uzaklaştı.
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