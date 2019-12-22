Diyarbakır'dan Rize'ye 'halay ve horon kardeşliği'

Kayapınar Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu öğretmeni Çiğdem Şakır ve Ardeşen Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni Ayşe Kutanoğlu Yıldırtan, farklı bölgelerden öğrencilerinin birbirini tanıması ve kaynaşması için "Halay ve horon kardeşliği" projesi hazırladı.

Bu kapsamda Diyarbakır'daki ilkokul 2. sınıf öğrencileri, akranlarına karpuz çekirdeği ve Diyarbakır çöreği; Rizeli öğrenciler ise ıhlamur, kivi, fındık ve çay gibi yöresel ürünleri hediye gönderdi.

Hediye paketlerinin sınıfta açılması sırasında farklı lezzetlerle tanışan öğrencilerin yaşadığı heyecan, öğretmenlerinin çektiği görüntülere yansıdı

Sınıf öğretmeni Çiğdem Şakır, AA muhabirine, sosyal projeyle farklı bölgelerdeki öğrencilerin birbirlerine hediye gönderip mutlu olmalarını sağladıklarını söyledi.

Rize'deki öğrencilerin ıhlamur, kivi, çay, kabak ve ceviz, kendi öğrencilerinin ise karpuz çekirdeği ve Diyarbakır çöreği gönderdiğini aktaran Şakır, şöyle konuştu:

"Onların karpuz çekirdeğini ilk defa yeme görüntülerini izlerken velilerimizle çok duygulandık. Rizeli öğrencilerimizin gönderdiği ıhlamuru demleyip içtik, kiviyi yedik. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Rize ve Diyarbakır arasındaki uzaklığı yakın ettik, gönülleri birleştirdik. İki farklı şehirdeki öğrencilerimizin birbirini tanımadan, yöresel ürünlerini tatmaları, daha sonra bizim bunu paylaşmamız onları çok heyecanlandırdı."

"Halay ile horon buluştu"

Öğretmen Ayşe Kutanoğlu Yıldırtan ise sosyal bilgiler dersinde milli kültür konusunu çocukların daha iyi anlaması için projeyi hazırladıklarını anlattı.

Velilerin desteğiyle yöresel kültürü yansıtan ürünleri Diyarbakır'daki öğrencilere gönderdiklerini dile getiren Yıldırtan, şöyle devam etti:

"Öğrenciler, bölgemizde yetişen meyve sebzeler, yiyecekler, el sanatlarını yansıtan ürünleri büyük sevgi ile paketleyip Diyarbakır'a gönderdiler. Ürünlerimiz Diyarbakır'a ulaştıktan sonra öğrencilerin yaşadığı mutluluğun görüntülerini gördüler. Gönderdiğimiz kabaktan tatlı yapılıp sınıfta yendiğini, ıhlamurun içildiğini gördüklerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Diyarbakır'dan gelen koliyi merakla açtık, öğrencilerim karpuz çekirdeğini öğrendi. İki şehir arasında öğrenciler aracılığı ile köprü kuruldu, halay ile horon buluştu."

Öğrenciler büyük mutluluk yaşadı

Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisi Betül Ecrin Karakoç, "Biz onlara karpuz çekirdeği gönderdik, onlar da bize mandalina ve kivi gönderdi. Öğretmenimiz çok güzel bir etkinlik yaptı, çok mutlu olduk." dedi.

Velilerden Mürsel Çapras da kültürlerin kaynaşması ve çocukların birbirini tanıması açısından verimli bir sosyal etkinlik yapıldığını, bu sayede halay ve horon kardeşliği oluştuğunu vurguladı.

Bu tür etkinliklerin öğrencilere yaşam becerisi kazandırıp yeni arkadaşlıklar edinmelerine katkı sağladığına dikkati çeken Çapras, "Rize'deki çocukların gülümseyen videolarını gördük. Mutlu olduk, gülümsedik. Bir kar tanesi yuvarladık, inşallah büyüyerek devam eder." ifadelerini kullandı.