Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürüyle bir araya gelecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 ilin emniyet müdürü yarın Ankara'da bir araya gelecek.
|22 Aralık 2019 17:26
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ev sahipliğinde Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde gerçekleşecek toplantıda, üke genelindeki güvenlik durumu masaya yatırılacak.
Toplantıda il emniyet müdürlerinin yanı sıra içişleri bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve yardımcıları ile daire başkanları da hazır bulunacak.
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