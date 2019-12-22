2019'a ulaştırma projeleri damga vurdu		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı		 
'Vazgeçersek, denize girecek kıyı bırakmayacaklar'		 
457 milyon lira... Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada satılık		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürüyle bir araya gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 ilin emniyet müdürü yarın Ankara'da bir araya gelecek.
 22 Aralık 2019 17:26
Yazdır
Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürüyle bir araya gelecek

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ev sahipliğinde Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde gerçekleşecek toplantıda, üke genelindeki güvenlik durumu masaya yatırılacak.

Toplantıda il emniyet müdürlerinin yanı sıra içişleri bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve yardımcıları ile daire başkanları da hazır bulunacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖDP'nin adı 'Sol Parti' oldu
22 Aralık 2019 16:53		 Yıldırım: Bu proje Türk mühendislerin alın terinin ürünüdür
22 Aralık 2019 16:05
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Libya' mesajı
22 Aralık 2019 15:56		 Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor
22 Aralık 2019 15:35
Koray Aydın: İki ay içinde 100 binin üzerinde üye yaptık
22 Aralık 2019 15:27		 'Vazgeçersek, denize girecek kıyı bırakmayacaklar'
22 Aralık 2019 15:15
CHP'den, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili politika notu
22 Aralık 2019 14:33		 CHP'den 'açık cezaevi' açıklaması
22 Aralık 2019 13:07
Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili Yavaş'a talimat
22 Aralık 2019 12:41		 246 noktada bayrağımız dalgalanıyor
22 Aralık 2019 12:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:00 - Göç yolundaki ailelere acil yardım paketi17:54 - Kalp damarlarındaki bozulmanın habercisi göğüs ağrısı17:48 - 2019'a ulaştırma projeleri damga vurdu17:43 - Kuşadası'na iki kruvaziyer ile 1500 turist geldi17:37 - Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek17:31 - Yılbaşı için 'merdiven altı gıda' uyarısı17:26 - Bakan Soylu 81 ilin emniyet müdürüyle bir araya gelecek17:21 - Diyarbakır'dan Rize'ye 'halay ve horon kardeşliği'17:16 - Girişimcilik hayalini 'Genç Çiftçi Projesi' ile gerçekleştirdi17:11 - Meteorolojiden 5 il için rüzgar ve fırtına uyarısı
17:05 - Antalya'da ucuzluk izdihamı! Görenler şaşkına döndü17:01 - Oturduğu sıraya sıkışan öğrenci gülme krizine girdi16:57 - Müzeyyen öğretmen, Suriyeli öğrencilere Türkçeyi öğretti16:53 - ÖDP'nin adı 'Sol Parti' oldu16:49 - Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç toprağa verildi16:45 - Sivasspor, ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi16:41 - Deniz dibindeki atık su sistemleri tehlike saçıyor16:37 - Erciyes'te yılbaşı yoğunluğu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!
Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar
İkinci elde en çok bu araçlar satıldı
Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi personele ödenmektedir?
Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor
En kısa sürede bütçesi görüşülen Bakanlık
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı
Yerli oto 5 bin kişiye istihdam yaratacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ahmet haşim çirkinliği 1
babil 1
mektup 1
çay 1
keloğlan 1
insanı değerli hissettiren kral hareketler 1
Kurt adam sendromu 1
istanbul kanalı 1
pazar kahvaltısı 2
mai ve siyah 1
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam