Yılbaşı için 'merdiven altı gıda' uyarısı
|22 Aralık 2019 17:31
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşında "merdiven altı yiyecekler"den uzak durulması gerektiğini belirterek, "Yoğun bir alışveriş trafiği olacağı için merdiven altı dediğimiz sağlıksız ve ucuz yiyeceklerin satışı arttı. Vatandaşlarımız güvenilir alışveriş için güvendiği esnafı tercih etmeli." ifadesini kullandı.
Palandöken yazılı açıklamasında, yılbaşına sayılı günler kala birçok gıda ürününe rağbet arttığı için kalitesiz ve sağlıksız ürünlerin piyasaya daha fazla çıktığını vurguladı.
Yılbaşı sofralarını güvenli ürünlerle donatmak için alışverişte dikkatli olunması gerektiğini belirten Palandöken, "Esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun satışlar yapar. Aldığınız kuru yemişin taze, meyvenin kaliteli, süs eşyalarının sağlığa uygun olması ailemizin ve dostlarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için tek şarttır. Yeni yıla içimiz rahat girmek için, hazırlıklarını tamamlamış ve müşterisini bekleyen esnafımızdan alışveriş yapılmalı. Yalnızca göz boyamak ve satışları artırmak için fiyatlarının düşük tutulduğu ürünlerden kaçınılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
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