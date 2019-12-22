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Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek

TCDD Genel Müdürü Uygun, "Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakın zamanda Çin'e uğurlamayı planlamaktayız." dedi.
 22 Aralık 2019 17:37
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Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 6 Kasım'da Çin yük treninin Marmaray'dan geçerek Prag'a ulaşmasının ardından trenlerin devamının geleceğini belirterek "Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakın zamanda Çin'e uğurlamayı planlamaktayız." dedi.

TCDD Genel Müdürü Uygun, tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması inisiyatifi olan Kuşak ve Yol kapsamında Marmaray'dan geçen yük treninin ardından Çin'de yaptıkları görüşmeler, Türkiye'nin desteklediği Orta Koridor hattının aktifleşmesi ve Türk ihracatçılarına açılacak kapılar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakın zamanda Çin'e uğurlamayı planlamaktayız." diye konuşan Uygun, ilk trenin hem ihracat açısından bir başlangıç, hem de Demir İpek Yolu'nun faaliyete geçirilmesi ve buradan da maksimum derecede fayda sağlanması konusunda Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Uygun, mayıs ayından beri Türkiye'nin doğusunda kalan ülkelerin demir yolları idareleriyle çok yoğun temas içine girdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars hattının faaliyete geçmesinden sonra, hem yük trafiğinin, hem de üzerinden geçecek olan yük miktarının artması amacıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun sonucunda şunu gördük ki artık ülkemizin üretiminin ihracata dönüşmesi için Orta Koridor olarak adlandırdığımız 'Demir İpek Yolu'nun faaliyete geçmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla önemli görüşmeleri tamamladık. Bu faaliyetlerimizi yaparken, ülkemizin girişimci ruhunu, özel sektörün dinamizmini de yanımıza alarak özel sektör firmalarımızla birlikte bu ihracatları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda özellikle Bakü-Tiflis-Kars hattımızın forwarderi (yönlendirici firma) olan bu bölgede Pacific Eurasia firmasına ve yönetimine bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Kars'a lojistik merkez inşa ediliyor

Türkiye'de 11'inci Kalkınma Planı kapsamında lojistik sektörünün en önemli sektör haline dönüştüğünü ve demir yollarının da burada çok önem arz ettiğini vurgulayan TCCD Genel Müdürü Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demir yollarına yatırımı bir devlet politikası haline getirdiğini ve 2003'ten bu yana yoğun yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Bu yatırımların artık meyvesini vermeye başladığını dile getiren Genel Müdür Uygun, "Bakü-Tiflis-Kars hattının aktifleşmesiyle Kars'ta büyük bir lojistik merkez inşa etmekteyiz." şeklinde konuştu.

Uygun, yatırımların devamının gelmesinin, Türkiye'de demir yollarıyla taşınacak yük miktarının artmasının, lojistik imkanların artırılmasının, Türk ihracatçıların mallarının yakın coğrafyalara "hızlı ve ucuz maliyetle" gitmesinin önem arz ettiğinin altını çizdi.

2020'de Türkiye'den 300-400 tren geçecek

Uygun, Çin'de hafta içinde yaptığı görüşmelerde Türkiye'den geçen trenlerin devamının gelmesi konusuna değinerek "Bu konuyla alakalı çok iyi sonuçlar elde ettik ve önümüzdeki yıl, yani 2020 yılı içerisinde yaklaşık 300-400 trenlik bir geçişi temin edebileceğiz. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 1000'li rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu trenlerin geçişlerinin sadece transit olarak düşünülmemesi gerektiğine ve Türk firmaları için de yeni fırsatları beraberinde getireceğine işaret eden Uygun, "Bu koridorun (Türkiye'nin desteklediği Orta Koridor) çalışması demek, aynı zamanda ülkemizin küçük, orta ölçekli ve büyük sanayicilerinin ürettiği malların, gıda ve tarım üreticilerinin ürünlerini yakın ve uzak pazarlara özellikle Çin'e ulaşımıyla ilgili lojistik imkanlarını elde ettiğimiz anlamına geliyor." diye konuştu.

Çin'de tüketimin arttığını ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini kaydeden Uygun, "Ülkemizin de Çin'e satabileceği ürünler olduğuna inanıyoruz. Çünkü Çin'in tüketim alışkanlıkları değişti. Zeytinyağı tüketmeye başladı. Farklı ürünleri almaya başladı. Dolayısıyla bizim ürünlerimizin buralara gelmesi demek, ihracatımızın artması demektir. " değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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