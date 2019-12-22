Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı
|22 Aralık 2019 18:56
|Yazdır
Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İnce Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) ve öğretmen olan eşi Emine Öngör sokakta yürürken, Adnan Ş.'nin (40) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan Ümmet Öngör, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
Ümmet Öngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ümmet Öngör'ün öğretmen eşi Emine Öngör de kaçarak bir berber salonuna sığınıp silahlı saldırıdan kurtuldu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise yoldan geçen Hasret Şener'in (51) sağ dizini sıyırarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Silahlı saldırgan Adnan Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan zanlı, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adnan Ş., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Silahlı kavgaya karışan muhtar ve kardeşi tutuklandı
21 Aralık 2019 22:16
|62 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
21 Aralık 2019 15:53
|Göçmen kaçakçılığı yapan 3 polis tutuklandı
21 Aralık 2019 15:18
|Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl hapis cezası
19 Aralık 2019 18:48
|4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
18 Aralık 2019 21:03
|'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın tutuklandı
18 Aralık 2019 20:37
|Antalya'da banka şubesine silahla giren zanlı tutuklandı
18 Aralık 2019 19:47
|Erdoğan'ın kimlik bilgilerini sorgulayan memura 10 yıl hapis
18 Aralık 2019 12:46
|Cinsel stismar sanığı öğretmen hakim karşısına çıktı
17 Aralık 2019 19:51
|LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
17 Aralık 2019 16:51