Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Başkent Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
|22 Aralık 2019 19:01
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Başkent Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkentte yarın ve 24 Aralık'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.Meteorolojiden 5 il için rüzgar ve fırtına uyarısı
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı ilgililere ve vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
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