Dev derbinin kazananı yine Fenerbahçe
|22 Aralık 2019 20:26
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Isla'nın sağ kanattan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Tolga'nın plase vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Gustavo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rebocho'nun eline çarpan top sonrasında hakem Cüneyt Çakır VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Çakır daha sonra penaltı kararı verdi.
23. dakikada penaltıda topun başına geçen Max Kruse kaleci Karius'un solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada orta sahada Diaby'den topu kapan Tolga Ciğerci'nin pasında topla ilerleyen Ozan'ın ceza yayının gerisinden uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
45+5. dakikada Caner'in orta sahasın sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde boşta kalan Atiba'nın sağ ayağı ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Serdar Aziz xx, Jailson xx, Dirar xx, Gustavo xx, Ozan Tufan xxx, Tolga Ciğerci xxx, Deniz Türüç xx, Max Kruse xxx, Vedat Muriqi xx
Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Murat Sağlam, Zanka, Adil Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül x, Vida x, Enzo Roco x, Rebocho x, Atiba x, Elneny x, Lens x, Caner Erkin x, Diaby x, Burak Yılmaz x
Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32) (Fenerbahçe), Atiba (dk. 45+5) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Deniz Türüç (Fenerbahçe), Lens, Caner (Beşiktaş)
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini toplam 44 bin 526 taraftar izledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi için tribünleri 44 bin 526 biletli taraftar doldurdu. Sarı-lacivertlilere 42 bin 358 taraftar, siyah-beyazlı ekibe de 2 bin 168 seyirci destek verdi. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da derbi heyecanını yerinde izlemek için stat çevresinde bulanan mekanlarda maçı takip etti.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Caner'in orta sahanın solundan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Elneny'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
54. dakikada sol kanatta bulunan Tolga'nın pasında topla buluşan Ozan'ın ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
55. dakikada Jailson'un hatasında topu alan Burak'ın ceza sahası içi sol tarafında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Altay ayaklarıyla tehlikeyi önledi.
58. dakikada Deniz'in ara pasında Isla'nın ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta ön direkte bulunan Vedat'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
67. dakikada Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top Karius'un müdahalesiyle kornere çıktı.
69. dakikada Deniz'in kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Vedat Muriqi'nin uzak direğe yaptığı vuruş auta çıktı.
72. dakikada Max Kruse'nin pasını alan Tolga Ciğerci'nin uzak direğe plase vuruşu az farkla auta çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xxx, Serdar Aziz xxx, Jailson xxx, Dirar xx, Gustavo xxx, Ozan Tufan xxx (Zanka dk. 90 ?), Tolga Ciğerci xxx, Deniz Türüç xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 75 x), Max Kruse xxx (Tolgay Arslan dk. 86 ?), Vedat Muriqi xxx
Yedekler: Harun Tekin, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Murat Sağlam, Adil Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül x, Vida x, Enzo Roco x, Rebocho x (N'Koudou dk. 63 x), Atiba xx, Elneny x, Lens x, Caner Erkin x, Diaby x (Adem Ljajic dk. 46 x), Burak Yılmaz x (Umut Nayir dk. 87 ?)
Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32), Vedat (dk. 58) (Fenerbahçe), Atiba (dk. 45+5) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Deniz Türüç, Serdar (Fenerbahçe), Lens, Caner, Elneny (Beşiktaş)
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