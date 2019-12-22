CHP, Sinan Aygün'ü ihraç etmek için disiplin soruşturması başlattı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
'Akademisyen değişim programlarına ağırlık vereceğiz'		 
Pardus, 35 bin derslikte uygulanıyor. Yıl sonu hedefi 50 bin		 
2019'a ulaştırma projeleri damga vurdu		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dev derbinin kazananı yine Fenerbahçe

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
 22 Aralık 2019 20:26
Yazdır
Dev derbinin kazananı yine Fenerbahçe

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Isla'nın sağ kanattan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Tolga'nın plase vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Gustavo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rebocho'nun eline çarpan top sonrasında hakem Cüneyt Çakır VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Çakır daha sonra penaltı kararı verdi.

23. dakikada penaltıda topun başına geçen Max Kruse kaleci Karius'un solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada orta sahada Diaby'den topu kapan Tolga Ciğerci'nin pasında topla ilerleyen Ozan'ın ceza yayının gerisinden uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

45+5. dakikada Caner'in orta sahasın sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde boşta kalan Atiba'nın sağ ayağı ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Serdar Aziz xx, Jailson xx, Dirar xx, Gustavo xx, Ozan Tufan xxx, Tolga Ciğerci xxx, Deniz Türüç xx, Max Kruse xxx, Vedat Muriqi xx

Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Murat Sağlam, Zanka, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül x, Vida x, Enzo Roco x, Rebocho x, Atiba x, Elneny x, Lens x, Caner Erkin x, Diaby x, Burak Yılmaz x

Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32) (Fenerbahçe), Atiba (dk. 45+5) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Deniz Türüç (Fenerbahçe), Lens, Caner (Beşiktaş)

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini toplam 44 bin 526 taraftar izledi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi için tribünleri 44 bin 526 biletli taraftar doldurdu. Sarı-lacivertlilere 42 bin 358 taraftar, siyah-beyazlı ekibe de 2 bin 168 seyirci destek verdi. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da derbi heyecanını yerinde izlemek için stat çevresinde bulanan mekanlarda maçı takip etti.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Caner'in orta sahanın solundan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Elneny'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

54. dakikada sol kanatta bulunan Tolga'nın pasında topla buluşan Ozan'ın ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

55. dakikada Jailson'un hatasında topu alan Burak'ın ceza sahası içi sol tarafında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Altay ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

58. dakikada Deniz'in ara pasında Isla'nın ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta ön direkte bulunan Vedat'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

67. dakikada Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top Karius'un müdahalesiyle kornere çıktı.

69. dakikada Deniz'in kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Vedat Muriqi'nin uzak direğe yaptığı vuruş auta çıktı.

72. dakikada Max Kruse'nin pasını alan Tolga Ciğerci'nin uzak direğe plase vuruşu az farkla auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xxx, Serdar Aziz xxx, Jailson xxx, Dirar xx, Gustavo xxx, Ozan Tufan xxx (Zanka dk. 90 ?), Tolga Ciğerci xxx, Deniz Türüç xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 75 x), Max Kruse xxx (Tolgay Arslan dk. 86 ?), Vedat Muriqi xxx

Yedekler: Harun Tekin, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Murat Sağlam, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül x, Vida x, Enzo Roco x, Rebocho x (N'Koudou dk. 63 x), Atiba xx, Elneny x, Lens x, Caner Erkin x, Diaby x (Adem Ljajic dk. 46 x), Burak Yılmaz x (Umut Nayir dk. 87 ?)

Yedekler: Utku, Ersin, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Necip Uysal

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Max Kruse (dk. 23 pen.), Ozan Tufan (dk. 32), Vedat (dk. 58) (Fenerbahçe), Atiba (dk. 45+5) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Deniz Türüç, Serdar (Fenerbahçe), Lens, Caner, Elneny (Beşiktaş)
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivasspor, ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi
22 Aralık 2019 16:45		 17 yıllık galibiyet sona erdi
21 Aralık 2019 22:11
Yılın son derbisi yarın
21 Aralık 2019 17:16		 UEFA'dan skandal karar
20 Aralık 2019 17:22
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
20 Aralık 2019 09:36		 Trabzonspor ikinci yarıda açıldı
19 Aralık 2019 22:31
Cristiano Ronaldo kafa golünü 2.5 metre yükseklikten attı
19 Aralık 2019 16:00		 Twitter hesabı 334,5 milyon görüntülemeye ulaşan kulüp
19 Aralık 2019 15:51
Abdullah Avcı Mahmut Hoca oldu!
19 Aralık 2019 15:42		 Mesut Özil, Playstation'ın Çin sürümlerinden çıkarılıyor
19 Aralık 2019 11:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Aygün'ün iddialarına CHP Meclis Üyelerinden yanıt22:14 - Kılıçdaroğlu: Libya'ya asker gönderilmesine karşıyım22:06 - Ahmet Hakan: Halk TV, O isme yakın olacak21:48 - İzmir'de su borusu patladı, üç büyük ilçe susuz kaldı21:42 - Köy muhtarı silahlı saldırıda öldü21:36 - HİSAR-A, 2020 yılında TSK envanterine girecek21:30 - 'Zeytinyağının dört düşmanı vardır'21:23 - Doğu'da sıcaklık eksi 21 dereceye kadar düştü21:17 - Baklabostan Tabiat Parkı ilgi odağı haline geldi21:11 - Zabıtadan görme engelli vatandaşa yardım eli
21:07 - CHP, Sinan Aygün'ü ihraç etmek için disiplin soruşturması başlattı21:01 - Ankara'da kaba üsluba tezgah kapama cezası20:56 - Ankara Valiliğinden 'fırtına' uyarısı20:50 - Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu20:43 - Yunanistan'dan skandal hamle... Oraya gitti20:37 - 'Akademisyen değişim programlarına ağırlık vereceğiz'20:31 - Vatandaşları telefonla dolandıran 2 şahıs tutuklandı20:26 - Dev derbinin kazananı yine Fenerbahçe
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar
YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!
İkinci elde en çok bu araçlar satıldı
Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor
Gizli kamera yakayı ele verdi, doktor gözaltına alındı
En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi personele ödenmektedir?
En kısa sürede bütçesi görüşülen Bakanlık
Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 1
süveyş kanalı 1
cumartesi 1
mai ve siyah 1
istanbul kanalı 1
münzevi 1
ayrılmaz üçlü 4
daha gidecek çok yolumuz var 1
a101 1
marriage story 1
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam