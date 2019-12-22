MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Barış Pınarı Harekat bölgesinin her geçen gün daha da güzelleştiğini bildirdi.
|22 Aralık 2019 20:08
|Yazdır
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Barış Pınarı Harekat bölgesinin her geçen gün daha da güzelleştiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Toprak işlenip, ekinler ekiliyor. Çocuklar terör baskısı olmadan okullarına gidebiliyor. Barış Pınarı bölgesi her geçen gün daha da güzelleşiyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise, bölgedeki vatandaşların günlük yaşantıları ve Suriyeli bir çocuğun, "Ben sabah kalktığımda okula gidiyorum. Okuldan gelince, çobanlık yaparak aile yardım ediyorum. Türk askerine teşekkür ederiz" şeklindeki ifadeleri yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aygün'ün iddialarına CHP Meclis Üyelerinden yanıt
22 Aralık 2019 22:21
|Kılıçdaroğlu: Libya'ya asker gönderilmesine karşıyım
22 Aralık 2019 22:14
|Ahmet Hakan: Halk TV, O isme yakın olacak
22 Aralık 2019 22:06
|CHP, Sinan Aygün'ü ihraç etmek için disiplin soruşturması başlattı
22 Aralık 2019 21:07
|Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu
22 Aralık 2019 20:50
|Yunanistan'dan skandal hamle... Oraya gitti
22 Aralık 2019 20:43
|'Akademisyen değişim programlarına ağırlık vereceğiz'
22 Aralık 2019 20:37
|Kalın: Libya'da attığımız adımlar birçok oyunu bozdu
22 Aralık 2019 20:20
|Destici: Asgari ücret yüzde 22,5 oranında artırılmalı
22 Aralık 2019 19:43
|Yıldırım: Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok
22 Aralık 2019 19:37