Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor
|22 Aralık 2019 20:13
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Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda 83 at üzerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kontroller kapsamında, çarşamba günü 'ruam' kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan kontrollerde 8 atta ruam hastalığı olabileceği anlaşıldı. Atlardan örnek alınarak, Ankara'ya araştırma merkezine gönderildi. Hastalık şüphesi bulunan 8 at ise karantinaya alındı.
Atlara yönelik karantina uygulaması, 4'üncü günde de sürdürüldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün talimatıyla hastalık şüphesi olan atların sahipleri, hayvanlarını ahırlara kilitledi. At sahiplerine hayvanlara yaklaşmamaları da tavsiye edildi. Samat ve Örencik köylerinde karantinada tutulan atların sahipleri ise tepkili olduklarını söyledi. Yalnızca şüphe yüzünden atlarının karantinada tutulmasına kızgın olan at sahipleri, yaylalara gazetecileri de yaklaştırmıyor.
Öte yandan atlardan alınan kan örneklerinin sonuçlarının bu hafta çıkması bekleniyor. Test sonuçlarının Bolu Valiliği tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
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