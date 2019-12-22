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Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesini eleştirerek, "Yaparsınız, devlet size eğer önümüzdeki 5-10 sene daha imkan verirse bunu da belli bir noktaya getirebilirsiniz. Ama bilin ki bu çare etmez, çare olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin kimse burayı Süveyş Kanalı'na, Panama Kanalı'na benzetemez" dedi.
 22 Aralık 2019 20:50
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Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bilecik İl Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde partililerce karşılanan Karamollaoğlu, hükümetin politikaları ve yatırımlarını eleştirdi. Kanal İstanbul projesinin yanlış bir yatırım olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Dev gibi hastaneler doğru yönetilemiyor. Şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki zararda etse ben milletim için zarara razıyım. Yahu biz de razıyız. Milletin sağlığı için bugün yaptığımız zararın iki milsine de razıyız ama o para milletin sağlığına mı birinin kesesine mi gidiyor? Biz ona da bakarız. Aynı şey Kanal İstanbul'da da geçerli. Yapacağız deniyor. Yaparsınız, devlet size eğer önümüzdeki 5-10 sene daha imkan verirse bunu da belli bir noktaya getirebilirsiniz. Ama bilin ki bu çare etmez, çare olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin kimseye burayı Süveyş Kanalı'na, Panama Kanalı'na benzetemez. Bir tarafta Rusya, Bulgaristan, Romanya öbür tarafta bütün dünya. Zaten Rusya üzerinden boru hatlarıyla doğalgaz ve petrol gidiyor. Karadeniz'i kim kullanacak, niye kullanacak? Hem Panama Kanalı'nın hem Süveyş Kanalı'nın kullanılmaması durumunda 1500-2000 kilometre yol katetmesi gerekiyor gemilerin. Bunlar doğru değil, bunlar yanlış yatırımlar. Ama dönmezler çünkü burada başka bir rant var. Zaman içinde onlarda meydana gelecek" diye konuştu.

'HIZLI TRENE, KÖPRÜLERE KARŞI DEĞİLİZ'

Bugüne kadar uygulanan ekonomik politikaların kökünden yanlış olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Hata ediyorsunuz, biz ne köprüye karşıyız, ne hızlı trene karşıyız, ne de yola karşıyız. Biz bunların üretimde önce yapılmasına, borçla yapılmasına karşıyız. Siz önce fabrikalarınızı kurun ülkedeki işsizliğe bir çözüm bulun ülkeyi güçlendirin oradan kazandığınız parayla da istersen 3 tane köprü daha kur. Bugün 27 bin kilometre duble yol yapılım, onu istersen 40 bin kilometreye çıkar. O zaman bunu yap kimse karşı çıkmaz. Mühim olan kendi paranla yapabilmektir. Mühim olan o hizmetin halka bedava verilebilmesidir. Siz vatandaşa hizmet etmiyorsunuz ki sadece imkanı olanlara hizmet ediyorsunuz." dedi.

Asgari ücretin de enflasyonun üzerinde bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle devam etti:

"Biz söyledik. Asgari ücret bugün hala açlık sınırında. Birde yoksulluk sınırı var, oda yoksulluk sınırının 3 misli maalesef. Mesele adalet meselesidir, sosyal adalet meselesi. Erbakan hoca bir senede yüzde 130 zam verdi. Biz öyle yapalım demiyoruz ki, enflasyonun üstünde ister yüzde 7, ister yüzde 10 ona da gücüm yetmez diyorsan yüzde 5 zam ver. Yüzde 7 zam versen, senede 10 yılda iki misline çıkar. Yani bundan 10 sene önce bugünkü hükümet çalışan insana enflasyonun üstünde yüzde 7 zam vermiş olsaydı, bugün 2 bin lira değil, 4 bin lirayı konuşuyor olacaktık."

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI

Belediye başkanlarının görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanmasına da değinen Karamollaoğlu, "Adaletin dışına çıktığın zaman zalim olursun. Bir sürü kayyum atandı şimdi. Yetmedi bir de ana muhalefet partisinin bir belediye başkanını görevden aldılar. Sırada başkaları var deniliyor. Ya hani sen demokrattın? Hani sen demokrasiye inanıyordun?" dedi.
DHA
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