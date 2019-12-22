Ankara Valiliğinden 'fırtına' uyarısı
|22 Aralık 2019 20:56
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Ankara Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara' da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur. pic.twitter.com/HdBpYL9sG5T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 22, 2019
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