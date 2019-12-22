Doğu'da sıcaklık eksi 21 dereceye kadar düştü
|22 Aralık 2019 21:23
|Yazdır
Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken Göle'de en düşük hava sıcaklığı eksi 21 derece oldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Ağrı eksi 8, Erzurum eksi 6, Kars eksi 11, Iğdır eksi 4, Ardahan'da eksi 7 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan ve Iğdır'da 10, Ağrı ve Ardahan'da 6, Kars'ta 7, Erzurum'da 4 derece olacak.
Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 21 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Refahiye'de 13 derece oldu.
Meteorolojik uyarı
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir'de su borusu patladı, üç büyük ilçe susuz kaldı
22 Aralık 2019 21:48
|Baklabostan Tabiat Parkı ilgi odağı haline geldi
22 Aralık 2019 21:17
|Bolu'da 8 atın 'ruam' karantinası sürüyor
22 Aralık 2019 20:13
|Deniz dibindeki atık su sistemleri tehlike saçıyor
22 Aralık 2019 16:41
|Pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı
22 Aralık 2019 16:29
|İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
22 Aralık 2019 15:03
|Ege'nin dev projesi 'Honaz Tüneli'nde sona yaklaşıldı
22 Aralık 2019 14:13
|Büyükşehir Belediyesinin kadın marangozu
22 Aralık 2019 14:09
|İnternette gördü, geçim kaynağı oldu
22 Aralık 2019 14:03
|Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapasite artırılıyor
22 Aralık 2019 13:41