HİSAR-A, 2020 yılında TSK envanterine girecek

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR, 2020 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılacak.

Türkiye'nin hava savunma ihtiyacı doğrultusunda yerli ve milli imkanlarla başlatılan HİSAR projeleri çerçevesinde mühendislerin ve teknik ekibin çalışmaları sürerken, HİSAR - A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. HİSAR - O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi için de çalışmalar devam ederken, sistemin 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi gereksinimini karşılayacak ve muadilleriyle yarışacak özellikteki HİSAR'ın radar, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri Aselsan, füze sistemleri ise Roketsan tarafından geliştirildi.

İhtiyaçlar doğrultusunda, farklı irtifalardaki tehditlere karşı hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için geliştirilen HİSAR füzelerinin hedeflerinin arasında sabit ve döner kanatlı hava platformları, çeşitli füzeler ve insansız hava araçları (İHA) bulunuyor.

Hedefi tespit etme, teşhis etme ve takip etme özelliklerine sahip olan HİSAR-A, dost düşman tanıma sistemi, çoklu angajman, ardışık ateşleme, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlama ve yön bulma sistemi, zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti, nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma gibi özelliklere de sahip. Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ile Yükleme Sisteminden oluşan HİSAR - A, 15 kilometre menzil ve 5 kilometre irtifa özellikleriyle hareket halindeki timlerin hava savunmasını sağlamak için kullanılacak.

Ayrıca, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti.

Sabit ve döner kanatlı uçak, seyir füzeleri, insansız hava araçları (İHA) ve havadan karaya füzeler gibi farklı hedef tiplerine karşı etkili, atış kontrol merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Füzesi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro-Optik Sistem, Erken İhbar Merkezleri Arayüzü Link-16 Sistemi ve Füze Taşıma ve Yükleme sisteminden oluşan HİSAR-O ise 25 kilometre menzile ve 15 kilometre irtifaya sahip. Aynı anda 60'a yakın hedefi takip edebilen HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füzesinin; 40-60 kilometre savaş uçağı tespit/takip menzili bulunuyor.

Balistik Test Füzesi atışı 2014 yılında Aksaray'da yapılan HİSAR-O füzesi, fırlatma aracından başarılı bir şekilde ayrılarak, hesaplanan yörüngesinde uçarak testi tamamlamıştı.

Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda Aselsan ve Roketsan tarafından ortak olarak geliştirilen HİSAR - A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. HİSAR - O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin ise 2021 yılında TSK envanterine girmesi bekleniyor.