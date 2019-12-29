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Özel Eğitim Öğretmenleri DYK'da görev alabilirler mi?

Özel eğitim öğretmenleri; destekleme ve yetiştirme kursları e-Kurs Modülündeki mevcut derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 no'lu kararda ifade edilmiş olan okutabilecekleri dersler kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilecekler.
 29 Aralık 2019 11:10
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Özel Eğitim Öğretmenleri DYK'da görev alabilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17.12.2019 tarih ve 25022765 sayılı yazılarıyla Özel Eğitim Öğretmenlerinin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alıp alamayacakları sorusunu cevapladı. Bir sendika tarafından özel eğitim öğretmenlerinin e-Kurs Modülünde tanımlı olmadıklarından dolayı destekleme ve yetiştirme kurslarına müracaat edemediklerine ilişkin başvurusu üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17.12.2019 tarih ve 25022765 sayılı yazılarıyla Özel Eğitim Öğretmenlerinin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alıp alamayacakları sorusunu cevapladı.

İşte o yazı;

Sendikaya hitaben verilen cevapta; "2019-2020 eğitim-öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzunun 4.2. Maddesinde; "Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 no'lu kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler." hükmü yer almakta olup Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 no'lu kararında özel eğitim öğretmeninin okutabilecekleri dersler açıklanmıştır.

Destekleme ve yetiştirme kurslarında özel eğitim branşına sahip öğretmenlerin vereceği farklı dersler bulunmadığından e-Kurs Modülünde özel eğitim branşı yer almamaktadır.

Bu kapsamda özel eğitim öğretmenleri; destekleme ve yetiştirme kursları e-Kurs Modülündeki mevcut derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 no'lu kararda ifade edilmiş olan okutabilecekleri dersler kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilecekleri değerlendirilmiştir." açıklamalarında bulunulmuştur.

İşte; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 no'lu kararındaki özel eğitim öğretmenlerinin okutabilecekleri dersler;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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