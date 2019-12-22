Ahmet Hakan: Halk TV, O isme yakın olacak
|22 Aralık 2019 22:06
|Yazdır
Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun, bugün Hürriyet'teki köşesinde "Halk TV'nin başına geçen Gül'e yakın bir isim mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
"CHP çevrelerindeki bir söylentiye göre" ifadelerini kullanan Coşkun, yazısını şöyle sürdürdü:
Deniliyor ki, Sedat Bozkurt iyi bir gazetecidir ama herkes bilir ki Abdullah Gül'e yakındır. Sedat Bozkurt'un Halk TV'nin başına geçmesiyle parti tabanı Abdullah Gül'e ısındırılacak. Yeni süreçte mutabakatın merkezinde Abdullah Gül olacak.
Gazeteci Ahmet Hakan, söz konusu dedikoduyu farklı kişilerden duyduğunu ileri sürdü.
'Halk TV CHP'nin kanalı imajından sıyrılacak' iddiası
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın yönettiği Halk TV, geçen hafta Birleşik Kralık'ta yaşayan tekstilci Cafer Mahiroğlu'na satılmış, istifa eden genel yayın yönetmeni Serhan Asker'in yerine ise göreve Sedat Bozkurt getirilmişti.
Aslı Baykal'ın kanalda yönetici olarak görevine devam ettiği belirtilirken, kanalın yeni dönemde 'CHP'nin kanalı' imajından sıyrılacağı, yeni ve geniş bir kadro, yeni stüdyolar ve yeni programlar konusunda da girişimlerde bulunacağı ileri sürülmüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aygün'ün iddialarına CHP Meclis Üyelerinden yanıt
22 Aralık 2019 22:21
|Kılıçdaroğlu: Libya'ya asker gönderilmesine karşıyım
22 Aralık 2019 22:14
|CHP, Sinan Aygün'ü ihraç etmek için disiplin soruşturması başlattı
22 Aralık 2019 21:07
|Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu
22 Aralık 2019 20:50
|Yunanistan'dan skandal hamle... Oraya gitti
22 Aralık 2019 20:43
|'Akademisyen değişim programlarına ağırlık vereceğiz'
22 Aralık 2019 20:37
|Kalın: Libya'da attığımız adımlar birçok oyunu bozdu
22 Aralık 2019 20:20
|MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor
22 Aralık 2019 20:08
|Destici: Asgari ücret yüzde 22,5 oranında artırılmalı
22 Aralık 2019 19:43
|Yıldırım: Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok
22 Aralık 2019 19:37