İzmir'de su borusu patladı, üç büyük ilçe susuz kaldı
İzmir'de ana su borusu patladı, üç büyük ilçede su kesintisi var
|22 Aralık 2019 21:48
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İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'ndan su taşıyan ana boru hattında yaşanan arıza sebebiyle üç büyük ilçede 2 gün 12 saat boyunca su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle 3 büyük ilçeye su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Kesintilerin ise 48 saat boyunca sürmesi bekleniyor.
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