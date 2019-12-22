Kılıçdaroğlu: Libya'ya asker gönderilmesine karşıyım
|22 Aralık 2019 22:14
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Tartışma, durdurulan bir inşaatla ilgili Aygün'ün "Benden rüşvet istediler" suçlamasıyla başlamıştı. Mansur Yavaş ise konuyla ilgili bir 'imar rantı' olduğunu ifade etmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu?'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. CHP lideri her iki tarafla da görüştüğünü belirterek "Mansur Yavaş yasalara göre davranmıştır" dedi.
"GARANTİ ALTINA ALIP "YAPARIM" DİYENİ UYARIYORUM, BİZ ÖDEMEYİZ"
Ankara'da CHP muhabirleri ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Kanal İstanbul tartışması da vardı. Kılıçdaroğlu, "Birileri kalkıp da öyle köprü gibi yol gibi garantileri alıp "ben Kanal İstanbul'u yapacağım. Buradan garantiler de aldım." demesin. Bu işe soyunacak olanları uyarıyorum. İktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.
"LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLMEMELİ"
Kılıçdaroğlu, Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasını doğru bulduğunu ancak asker gönderilmesine karşı olduğunu da söyledi.
CHP lideri, "Libya'ya asker göndermeyi asla doğru bulmuyorum, oradaki iç savaşa Türkiye'nin taraf olması doğru değil. Türkiye'nin yapması gereken diplomatik yollarla Libya'daki iç savaşı sonlandırmak için çaba harcamasıdır." açıklamalarında bulundu.
"YENİ PARTİLERİ KURDURMAMAK GİBİ ÇABALARIN FAYDASI YOK"
Toplantıda Kılıçdaroğlu'na siyasetteki yeni oluşumlar da soruldu. CHP lideri, "Yeni partilerin kurulması demokrasinin gereği, bu partileri kurdurmamak ya da partilerden ayrılanları durdurmak gibi çabaların faydası yok" şeklinde konuştu.
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