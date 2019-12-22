CHP, Sinan Aygün'ü ihraç etmek için disiplin soruşturması başlattı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
'Akademisyen değişim programlarına ağırlık vereceğiz'		 
Pardus, 35 bin derslikte uygulanıyor. Yıl sonu hedefi 50 bin		 
2019'a ulaştırma projeleri damga vurdu		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu: Libya'ya asker gönderilmesine karşıyım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Libya'ya asker göndermeyi asla doğru bulmuyorum, oradaki iç savaşa Türkiye'nin taraf olması doğru değil. Türkiye'nin yapması gereken diplomatik yollarla Libya'daki iç savaşı sonlandırmak için çaba harcamasıdır." açıklamalarında bulundu.
 22 Aralık 2019 22:14
Yazdır
Kılıçdaroğlu: Libya'ya asker gönderilmesine karşıyım

Tartışma, durdurulan bir inşaatla ilgili Aygün'ün "Benden rüşvet istediler" suçlamasıyla başlamıştı. Mansur Yavaş ise konuyla ilgili bir 'imar rantı' olduğunu ifade etmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu?'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. CHP lideri her iki tarafla da görüştüğünü belirterek "Mansur Yavaş yasalara göre davranmıştır" dedi.

"GARANTİ ALTINA ALIP "YAPARIM" DİYENİ UYARIYORUM, BİZ ÖDEMEYİZ"

Ankara'da CHP muhabirleri ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Kanal İstanbul tartışması da vardı. Kılıçdaroğlu, "Birileri kalkıp da öyle köprü gibi yol gibi garantileri alıp "ben Kanal İstanbul'u yapacağım. Buradan garantiler de aldım." demesin. Bu işe soyunacak olanları uyarıyorum. İktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLMEMELİ"

Kılıçdaroğlu, Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasını doğru bulduğunu ancak asker gönderilmesine karşı olduğunu da söyledi.

CHP lideri, "Libya'ya asker göndermeyi asla doğru bulmuyorum, oradaki iç savaşa Türkiye'nin taraf olması doğru değil. Türkiye'nin yapması gereken diplomatik yollarla Libya'daki iç savaşı sonlandırmak için çaba harcamasıdır." açıklamalarında bulundu.

"YENİ PARTİLERİ KURDURMAMAK GİBİ ÇABALARIN FAYDASI YOK"

Toplantıda Kılıçdaroğlu'na siyasetteki yeni oluşumlar da soruldu. CHP lideri, "Yeni partilerin kurulması demokrasinin gereği, bu partileri kurdurmamak ya da partilerden ayrılanları durdurmak gibi çabaların faydası yok" şeklinde konuştu.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aygün'ün iddialarına CHP Meclis Üyelerinden yanıt
22 Aralık 2019 22:21		 Ahmet Hakan: Halk TV, O isme yakın olacak
22 Aralık 2019 22:06
CHP, Sinan Aygün'ü ihraç etmek için disiplin soruşturması başlattı
22 Aralık 2019 21:07		 Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu
22 Aralık 2019 20:50
Yunanistan'dan skandal hamle... Oraya gitti
22 Aralık 2019 20:43		 'Akademisyen değişim programlarına ağırlık vereceğiz'
22 Aralık 2019 20:37
Kalın: Libya'da attığımız adımlar birçok oyunu bozdu
22 Aralık 2019 20:20		 MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor
22 Aralık 2019 20:08
Destici: Asgari ücret yüzde 22,5 oranında artırılmalı
22 Aralık 2019 19:43		 Yıldırım: Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok
22 Aralık 2019 19:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Aygün'ün iddialarına CHP Meclis Üyelerinden yanıt22:14 - Kılıçdaroğlu: Libya'ya asker gönderilmesine karşıyım22:06 - Ahmet Hakan: Halk TV, O isme yakın olacak21:48 - İzmir'de su borusu patladı, üç büyük ilçe susuz kaldı21:42 - Köy muhtarı silahlı saldırıda öldü21:36 - HİSAR-A, 2020 yılında TSK envanterine girecek21:30 - 'Zeytinyağının dört düşmanı vardır'21:23 - Doğu'da sıcaklık eksi 21 dereceye kadar düştü21:17 - Baklabostan Tabiat Parkı ilgi odağı haline geldi21:11 - Zabıtadan görme engelli vatandaşa yardım eli
21:07 - CHP, Sinan Aygün'ü ihraç etmek için disiplin soruşturması başlattı21:01 - Ankara'da kaba üsluba tezgah kapama cezası20:56 - Ankara Valiliğinden 'fırtına' uyarısı20:50 - Karamollaoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu20:43 - Yunanistan'dan skandal hamle... Oraya gitti20:37 - 'Akademisyen değişim programlarına ağırlık vereceğiz'20:31 - Vatandaşları telefonla dolandıran 2 şahıs tutuklandı20:26 - Dev derbinin kazananı yine Fenerbahçe
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan öğretmenevi kararı...Aynı odada kalamazlar
YÖK'ten PDR ve psikoloji mezunları hakkında önemli karar!
İkinci elde en çok bu araçlar satıldı
Sahte polis kimlik kontrolü yaparken yakalandı
Eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor
Gizli kamera yakayı ele verdi, doktor gözaltına alındı
En yüksek ek gösterge ve makam tazminatı hangi personele ödenmektedir?
En kısa sürede bütçesi görüşülen Bakanlık
Meteorolojiden 5 ile kuvvetli yağış uyarısı
Ankesörlü ihanet 2009'da başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
daha gidecek çok yolumuz var 1
marriage story 1
süveyş kanalı 1
keloğlan 1
ahmet haşim çirkinliği 2
mektup 1
a101 1
çay 1
münzevi 1
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 1
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam