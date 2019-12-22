Ortaokul öğrencisi, 'Bakan Selçuk'u evine davet etti
|22 Aralık 2019 22:27
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KIRIKKALE'nin Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, yazıp seslendirdiği 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı var' şarkısıyla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u evine davet etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okul, veli ve öğrenci birlikteliğini pekiştirmeye yönelik uygulamaya konulan 'Bir Kahvenizi İçeriz' projesi kapsamında vali, kaymakamlar, idareciler, okul müdürleri ve öğretmenler velilerin evlerine konuk oluyor. Hayata geçirilen bu projeden yola çıkan Kırıkkale'ye bağlı Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı var' isimli şarkıyı yazdı. Yazıp seslendirdiği şarkıyı Twitter'dan paylaşan Akkösel, Sayın Bakanım, 40 yıllık hatır için sizi ilçemize kahvemizi içmeye bekliyorum diyerek, Bakan Selçuk'un evine konuk olmasını istedi. Akkösel'in bu videosu Twitter da en çok izlenen videolar arasına girdi.
Öte yandan, il genelinde uygulanan bu proje kapsamında, 24 bin 700 öğrencinin evinin ziyaret edildiği öğrenildi.
#birkahveniziiçeriz Sayın Bakanım @ziyaselcuk Bir Kahvemizi içer misiniz? @tufekciyusuf @ahmetozbayrak08 @nilgun_secen @myaldiz27 @BetlAlgan @way_emrem pic.twitter.com/6QpxkculveÖzlem Elvan (@oslem1m) December 13, 2019
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