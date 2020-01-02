1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Seminer döneminde, hizmetiçi eğitim kursunda da görevlendirilen öğretmene, hangi ücret ödenir?

Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden meslekle ilgili çalışma (seminer) döneminde; hizmetiçi eğitim kursunda ders vermekle görevlendirilenlere, bu kapsamda fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders ücreti ödenmesi gerektiği gibi, meslekle ilgili (seminer) çalışmalarını da yapmış sayılarak buna ilişkin ek ders ücretlerinin de ayrıca ödenir.
 02 Ocak 2020 10:05
Yazdır
Seminer döneminde, hizmetiçi eğitim kursunda da görevlendirilen öğretmene, hangi ücret ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.12.2019 tarih ve 24595975 sayılı yazılarıyla; eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik meslekle ilgili çalışma dönemine denk gelen 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen "Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitim Kursu"nda ders vermek üzere görevlendirilen öğretmenlere, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak her iki görevlerine bağlı olan ek ders ücretlerinin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6. maddesinin 3. fıkrasında; "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kararın 7. maddesinde; "Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir."hükümleri,

16. maddesinin 1 fıkrasının (a) bendinde ise "Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu çerçevede eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden meslekle ilgili çalışma döneminde; söz konusu "Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitim Kursu" MEB Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mesai saatleri içerisinde düzenlendiğinden eğitim kursunda ders vermekle görevlendirilenlere, bu kapsamda fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders ücreti ödenmesi gerektiği gibi, meslekle ilgili çalışmalarını da yapmış sayılarak buna ilişkin ek ders ücretlerinin de ayrıca ödenmesi gerekir.

İşte o görüş yazısı,

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, tüm öğrenciler derse gelmediğinde ortaya çıkan ek ders sorununu artık çözmeli
22 Aralık 2019 12:01		 Okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odası görevi verilerek ek ders ücreti ödenebilir mi?
21 Aralık 2019 11:20
Süt izni alan sınıf öğretmeninin ek ders ücreti kesilir mi, kimlerin kesilmez?
14 Kasım 2019 14:50		 MEB'den, kadroya geçişe dair açıklama
24 Ekim 2019 20:31
'Ara tatil' için düzenleme yapılmazsa öğretmenler ek ders ücreti alamayacak
11 Ekim 2019 14:30		 BT Öğretmeni aylık karşılığı derse girmek zorunda mıdır?
10 Ekim 2019 11:00
Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları ek dersi nedir, kimlere verilir?
30 Eylül 2019 15:00		 Bilim olimpiyatlarında eğitim yaptıran öğretmenlere ek ders ücreti nasıl ödenecek?
28 Eylül 2019 10:20
DYK kursuna okulda öğretmen var iken yönetici girebilir mi?
27 Eylül 2019 10:00		 İl veya ilçe emrinde bulunan norm kadro fazlası öğretmenler seminer çalışmalarına katılarak ek ders ücretinden faydalanabilirler mi?
03 Eylül 2019 12:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:32 - Jandarma Emniyet'in dorone'nu düşürdü12:27 - ALO 174 Gıda Hattı'na 65 bin başvuru12:20 - Artvin Çoruh Üniversitesi kişiye özel ilanı düzeltti!12:18 - İBB: Camilere destek kesilmedi12:16 - Gün ortası döviz fiyatları12:15 - Aydın'da 'sıfır işgaliye' denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı12:14 - Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı12:10 - Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak12:04 - Hastanede Haluk Levent'i dinleyen Arda'nın annesi: Oğlum ilk kez gözlerini açtı11:59 - 'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'
11:57 - Nissan eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili 7 gözaltı11:49 - Hayvancılık ve bitkisel üretimde, ufukta bir gelişme var mı?11:47 - Erdoğan'dan 'belediye başkanları'na çağrı11:46 - CHP'nin başkan adayı, Şehir Hatları'na atandı11:45 - 'Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık'11:45 - Türkiye'nin en rekabetçi illeri İstanbul, Ankara ve İzmir11:37 - 'OHAL Komisyonu, son derece bağımsız, bilgiye dayalı karar verdi'11:34 - Dicle Elektrik, sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi
FETÖ'nün Çukurambar'daki gizli istihbarat üssü
Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta hesap açtı, paylaşımda bulundu
Hukuka aykırı elde edilen delil disiplin soruşturmasını nasıl etkiler?
Noterde güvenli ödeme dönemi
Mobilya'da KDV yüzde 8'e düşürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fotograflarda kendini begenmeme problemi 4
2020 9
Matrix 1
abdülhak hamit tarhan 1
murat zorluoğlu'nun fenerbahce tweetleri 2
işte türkiye'nin otomobili 2
hoşgeldin şehr-i transfer 1
Vehim 1
şef 1
cahit sıtkı tarancı 1
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dumlupınar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Cumhuriyet Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Celal Bayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bülent Ecevit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bingöl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam