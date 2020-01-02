Seminer döneminde, hizmetiçi eğitim kursunda da görevlendirilen öğretmene, hangi ücret ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.12.2019 tarih ve 24595975 sayılı yazılarıyla; eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik meslekle ilgili çalışma dönemine denk gelen 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen "Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitim Kursu"nda ders vermek üzere görevlendirilen öğretmenlere, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak her iki görevlerine bağlı olan ek ders ücretlerinin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6. maddesinin 3. fıkrasında; "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kararın 7. maddesinde; "Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir."hükümleri,

16. maddesinin 1 fıkrasının (a) bendinde ise "Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu çerçevede eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden meslekle ilgili çalışma döneminde; söz konusu "Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitim Kursu" MEB Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mesai saatleri içerisinde düzenlendiğinden eğitim kursunda ders vermekle görevlendirilenlere, bu kapsamda fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders ücreti ödenmesi gerektiği gibi, meslekle ilgili çalışmalarını da yapmış sayılarak buna ilişkin ek ders ücretlerinin de ayrıca ödenmesi gerekir.

İşte o görüş yazısı,

Ahmet KANDEMİR