Atandığı hastaneyi 3 ayda ihya etti

Balıkesir'in Gönen Devlet Hastanesi'ne 3 ay önce Başhekim olarak atanan Dr. Ersin Atıcı, hastane gelirlerini 500 bin TL arttırarak, hizmet kalitesini yükseltti.

Gönen Devlet Hastanesi son aylarda gösterdiği performans ile fark oluşturmaya başladı. Gerek fiziki yapısı gerek uzman doktor ve personeli ile Gönen'e hizmet veren Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Atıcı, son aylarda yatak doluluğu, hasta poliklinik sayılarındaki artışa paralel olarak hastane gelirlerini arttırdıklarını belirterek, 1 milyon 300 bin lira olan hastane gelirini 1 milyon 800 bin liraya yükseltmeyi başardıklarını ifade etti.

Günde ortalama bin 500 hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini belirten Atıcı, "Yatan hasta doluluk oranlarımız yüzde 80'ler civarına yükseldi. 21 uzman doktorumuz, 6 pratisyen hekimimize ek olarak bir dahiliye uzmanımız ve bir biokimya uzmanımız ile Gönen için hizmet vermeye devam ediyoruz. Toplam personel sayımız ise 400'dür. Hastanemiz 16 dönüm üzerine inşa edilmiş olup 22 bin metrekare kapalı alana sahip. 90 yatağımız, 12 yataklı palyatif bakım odamız mevcut. 8 kişilik 2. basamak yoğun bakım ünitemiz ile 4 yataklı Birinci basamak yoğun bakım odalarımız ile Gönen halkına hizmet veriyoruz" dedi.

3 ay önce göreve başladığını ifade eden Atıcı, Gönen'e daha iyi hizmet etme adına kuşkusuz hedefleri olduğunu söyleyerek "Öncelikle hastanemizde kalıcı kardiyoloji uzmanımız yok. Geçici olarak bir uzman doktorumuz haftada bir poliklinik hizmeti vermeye geliyor. Göreve gelince bu sayıyı haftada 2 güne çıkardık. Ancak Gönen'e kalıcı olarak bir kardiyoloji uzmanının gelmesi için çaba harcıyoruz. Hastanemizde görev yapan kadın doğum uzmanı, çocuk ve göz hastalıkları doktor sayılarını arttırmak hedeflerimizin arasında yer alıyor" diye konuştu.