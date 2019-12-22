Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır		 

FETÖ'nün Balyoz kumpasına dahil edilen Emekli Amiral Semih Çetin, Türkiye'nin Libya Hükümetine her türlü desteği vermesi gerektiğini belirtiyor. Çetin "Libya işi yatarsa gelecekte başkalarıyla savaşmak zorunda kalacaksınız" dedi.

Bilindiği üzere, Türkiye ile Libya, aralık ayı başında deniz sınır anlaşması yapmıştı. Bu düzenleme ile birlikte Türkiye'nin Akdeniz'deki hareket kabiliyeti büyük ölçüde artmıştı. Türkiye'nin anlaşma imzaladığı Ulusal Meclis Hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınıyor.

Emekli Amiral Semih Çetin, Libya'ya dair sosyal medya hesabından şunları söyledi:



- Şu Libya meselesini biraz daha açalım.

Doğu Akdeniz'de bize ait olan 144.000 km karelik vatan suyunu çalıyorlar. Hukuksuz olarak AB'ye aldıkları kıytırık Rum Devletine İsrail, Lübnan ve Mısır ile MEB antlaşmaları yaptırıp deniz yetki alanlarını belirlemişler.Yunanistan da içinde.

- Uluslararası hukuka göre Doğu Akdeniz'de MEB sınırları belirlenirken; aslan payını en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye, Mısır ve Libya'nın alması gerekirken, Kıbrıs Adası ve Meis malı götürmüş. Tam bir komedi.

- Mısır bize düşman ya, mevcut antlaşmada 11.000 km karelik alan kaybetmesine rağmen, AB'nin yanına ilişmiş mutlu mesut pozlar veriyor. Ucu bize dokunmasa Allah bozmasın derdim ama şimdi alan da kaçan mı diyorum.

- Bize kalıyor Libya. Onunla anlaşıyoruz. Hem de yasal hükümetiyle. Yunanistan'ın dolayısıyla AB'nin kabusu gerçek oluyor.

Hepsi elbirliğiyle Libya'daki hükümeti düşürmeye çalışan Hafter'i destekliyor. Üstelik ABD ve Rusya'da farklı gerekçelerle de olsa Hafter'in arkasında.

- Zor çamaşır. İki seçenek var.

En kolayı Doğu Akdeniz'den vaz geçmek. Pılı pırtıyı toplayıp bozkıra geri dönecek, üzerine de bir bardak soğuk su içeceksiniz.

Ya da şartlar ne olursa olsun her şeyi göze alıp hakkınızı yedirmeyeceksiniz.

- Kararınız hakkınızı korumaksa iki seçenek var.

Birincisi Libya'daki hükümeti bütün gücümüzle desteklemek. Efendim bunun için savaşılır mı? Savaşılır. Çünkü diğer şık daha pahalı. Libya işi yatarsa gelecekte başkalarıyla savaşmak zorunda kalacaksınız.Okuyunuz: Büyük Hesaplaşma...