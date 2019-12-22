Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
|22 Aralık 2019 23:14
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