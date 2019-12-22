Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Sarıkamış şehitleri' için paylaşım

MEB, TÜM ÖĞRENCİLER DERSE GELMEDİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN EK DERS SORUNUNU ARTIK ÇÖZMELİ Danıştay kararına göre; öğrenciler sınava/derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığı, öğretmen sınav/ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğu, bu nedenle de öğrenciler sınava girmese dahi ek ders ücretlerin ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır.